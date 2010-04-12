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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 606162636465>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 61
1. Від 15 до 20%
25%
15
2. Від 20 до 25%
5%
3
3. Від 25 до 30%
7%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
8%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
32
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:57

tea
:D
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:05

  дарий написав:tea
:D

Вам смішно,але ж у історії є своє продовження.
Зара накнопаю...
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:09

  tea написав:
  дарий написав:tea
:D

Вам смішно,але ж у історії є своє продовження.
Зара накнопаю...

Валютчики з Крижополя,ну ті двоє,що куми, кожного року 31 грудня грузять у машину 4 ящика водки,тазік олів"є,каструлю вареної картоплі,мішок дров і три мішки петард і салютів і їдуть святкувати Новий рік до центральної ялинки Крижополя. Ну й святкують в ніч з 31 грудня на 19 січня. :mrgreen: От вони цілий день гужбанять,на ніч як дрова лягають ночувати у машину.Зранку все починається знову і так до 19 січня вони навіть не з"являються додому. :mrgreen:
Ну а вже зранку 19 числа,коли закінчується вся їх провізія, їх жінки приїздять на таксі до центральної ялинки,грузять їх п"яні організми у машину і везуть в ополонку. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:16

Re: Валютный рынок в контексте

Откуда такие подробности?
Вы там часом участия не принимаете?
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:21

Re: Валютный рынок в контексте

Ополонка - прорубь.
Пасиба. Точно не знал...
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:23

  tea написав:ДС 10 років дає курси Крижополя,а Вадім питає - де Крижопіль,бо на мапі немає. :mrgreen:

Як немає :?:
Райцентр у Вінницькій області. Вотчина Олексія Петровича Порошенка. Саме там вирощують пшеницю і буряк, з яких потім утворюється цукерочка Рошен.
Vial
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:25

Re: Валютный рынок в контексте

А все Крыжополь, Крыжополь...

Говорил же ДС-у Слава.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:28

Re: Валютный рынок в контексте

И хтоб шо не казав - Лучше Рошена пока нет в Стране.
Факт. :!:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:35

  freeze написав:
Зная манеры Тимошенко, я бы вообще добавил пункт о ревальвации до 10 процентов.


Тут любят обвалы,годами ждут,это очень умно,купить 500 долларов,наплодить 10 ников и с них гнать настоящую пургу :mrgreen:

Так что тише,никаких укреплений,только кокс\хардрок: пииисят к вечеру и как белка по кругу :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:37

  дарий написав:И хтоб шо не казав - Лучше Рошена пока нет в Стране.
Факт. :!:

Да так оно.
Попробуйте ответить на простой вопрос:
-Кто из предыдущих Президентов был лучше нынешнего?
Я не утверждаю, что этот хороший.
Вопрос кто был лучше?
Без бла-бла-бла. Без "как мы жили".

Только фамилия.

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Востаннє редагувалось vovan_prm в П'ят 04 січ, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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