Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в среду относительно доллара на 17,66 коп., на торгах пятницы упал на 19,77 коп., оказавшись на уровне 27,7094 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 18,34 коп., составил 27,6963 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 04 января с уровней предыдущего закрытия 27,46/27,49 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ повысилась в цене к 27,57/27,59 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Строго говоря, реальная часть торгов началась на более высоких ценах, но удержаться там доллару не позволила ограниченность гривневого ресурса. В этом рынку «помог» НБУ, разместивший 03-го свои депозитные сертификаты на 25,204 млрд. грн. Тем не менее, остатки на транзитных и коррсчетах выросли с уровня 35 647,7 млн. грн. к отметке 47 792,6 млн. грн.

Мы полагаем, что львиная доля этого «привеса» - дивидендная гривня нерезидентов, которую «варяги» намеревались конвертировать в более надежную валюту, сформировав восходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня уже с самого открытия торгов.



Около 10.32 доллар на МЕЖБАНКЕ поднялся к 27,58/27,60, а через 18 минут оказался уже на цифре 27,65/27,68 UAH/USD. Поверив в «надежность» текущего «бычьего» тренда, экспортеры начали «придерживать» валюту, способствуя ее дальнейшему подорожанию.



К 11.10 пара доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ повысилась к 27,67/27,70, а полдень встретила уже на отметке 27,76/27,79 UAH/USD.

Подорожанию «американца» способствовало отсутствие на рынке регулятора. Полагаем, НБУ проигнорировал пятничную сессию из-за очень низкой текущей ликвидности торгов. Последнее связано с нехваткой нацвалюты у наших игроков, и лишь нерезиденты меняли дивидендную гривню на СКВ.



Около 12.50 межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь ценами 27,77/27,80 UAH/USD, индицировавшими замедление «бычьего» тренда.



К 14.00 произошло последнее повышение цен (27,78/27,81 UAH/USD) на опустевшем рынке.

Эти цены «американца» оставались неизменными на МЕЖБАНКЕ до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,785/27,805 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 04 января.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7094 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,08% с 27,6883 UAH/USD до 27,7094 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 04 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 января, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в пятницу начался очередной ежемесячный сезон репатриации дивидендов нерезидентами, сопровождаясь дополуденным агрессивным спросом на валюту.



Во-вторых, смена тренда уже на открытии торгов дала повод экспортерам «придерживать» валюту, выходя с ее обязательными продажами лишь после ростом цен до локальных максимумов.



В-третьих, грядут длинные рождественские выходные, которые комфортно проводить, обезопасив свои активы, конвертировав их в «старый надежный» доллар.



В-четвертых, «бычий» тренд безналичного доллара поддержали аналогичные настроения на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 04 января понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «бычьим», что, как известно, вредит ликвидности.



Во-вторых, на рынке гривневого ресурса произошло очередное «сжатие», в котором «виноват» регулятор, разместивший накануне свои депосертификаты на изрядную сумму. Гривня в достаточном количестве была лишь у нерезидентов.



В-третьих, значительная часть игроков из-за длинных выходных предпочла разместить свои скудные гривневые ресурсы на четыре ночи.



В-четвертых, если накануне в торгах принимал участие регулятор, выкупивший с платформы Matching до $10,0 млн. долларовой ликвидности, нынче НБУ проигнорировал сессию.



Потом были комментарии, что регулятор, спасая гривню, «влил» до $20,0 млн., однако в контексте того, что гривню, обвалившуюся по средневзвешенному курсу относительно доллара на 19,77 коп., не спасли, что-то не очень верится в филантропию регулятора, крайне неохотно посещавшего межбанк в «неформальный» День банкира по пятницам.



Наличный рынок следовал в кильватере «зеленых быков» межбанка, жестоко страдая от нехватки клиентского «приноса». Последнему, кстати, не стоит удивляться – население все, что хотело, «принесло» в «обменки» или кассы банков перед новогодним застольем, и сейчас бизнесу и пересичным украинцам нести просто нечего. Особенно на фоне взлетевшего ракетой курса безналичного доллара.

Исключение составил наличный рынок Запорожья, где в дополуденную часть пятничной сессии доминировал клиентский принос, который, впрочем, уже к полудню прекратился. Нам представляется странным, что потомки казаков так долго, соображали, транжиря свои СКВ-резервы на фоне дорожающего на межбанке доллара.



В целом, большинство наличных рынков завершило пятничную сессию при доминировании клиентского спроса. Киевские валютчики утверждали, что во второй половине дня в городе «насыпали гривни», стимулировав рост спроса, а вместе с ним и курса пары доллар-гривня.



Ближе к финишу сессии действующие цены наличного «неформального» рынка перешли в «праздничный» режим работы, «радуя» клиентов широко маржой и драконовскими курсами с низким уровнем позиции «спрос» и запредельными оферами.



Думается, этому тоже не следует удивляться накануне длинных рождественских выходных и «бычьими» перспективами безналичного доллара на торгах 08 января.



Несмотря на «бычий» тренд наличной пары доллар-гривня в течение 04 января, а также случавшиеся сплошь и рядом «перекосы» рынков в сторону спроса, итоговая ликвидность торгов повторила «достижения» предыдущей сессии.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 10,0-21,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова), офера прибавили 15,0-19,0 коп. (лидерство в росте за собой сохранил Харьков).



В этой части обзора, касающейся наличного рынка, не привычного ранее слова «сдержанность». Действительно, в пятницу наличный доллар рост весьма заметно, имея для этого несколько весомых причин, одну из которых мы выше упомянули, указав на нежелание потенциальных клиентов рынка «сдавать валюту». Во всяком случае, по действующим ценам.

Во-вторых, не будем забывать о «пятничном синдроме» и о непреодолимом стремлении значительной части нашего бизнеса и населения «спрятаться» накануне выходных в «старый надежный» доллар от греха подальше. А нынешняя «удлиненность» каникул заметно катализировала это стремление агрессивностью спроса и нехваткой предложения, приводя к заметному росту цен.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» выросли на 17,00-30,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы), позиция «предложение» стала выше на 17,0-28,0 коп. (наиболее заметно выросли офера СКВ на рынке Днепра).



Достаточно заметное внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня по только что перечисленным причинам, полагаю, не может являться надежным и объективным вариантом прогноза на ближайшую сессию валютного межбанка в секторе доллара. Думается, «зеленые быки» валютного межбанка «перегнули палку» на пятничной сессии, и вряд ли смогут повторить это «достижение» во вторник. Да и регулятор, скорее всего, не поленится выйти на рынок и не пожадничает с долларовой интервенцией, если валютные спекулянты решатся «качнуть» межбанк.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 04 января в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 04 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,75/32,15 UAH/EUR, рубль – 0,395/0,405 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за «бычьего» тренда на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского спроса, вынуждая здешних дилеров приподнимать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав на рост безналичного «американца» на межбанке: 27,98/28,08 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь «вялым» равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро заметно выросли в цене, реагируя на ставший более агрессивным спрос на валюту.



Эта агрессивность стоила наличному «неформальному «рынку Днепра итогового «перекоса» в этом направлении.



Дисбаланс на фоне «бычьего» тренда и сохранившаяся пассивность клиентов-продавцов СКВ не позволили оборотам в мелкооптовом и розничном сегменте наличного рынка Днепра подняться выше достигнутого к четвергу уровня: как и накануне, ликвидность заслужила «тройку с плюсом».



В течение 04 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 15,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 17,0 коп., офера подскочили на 28,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,00/28,20 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 04-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, которое из-за «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала нуждалось в ценовой поддержке. «Неформалы» днепровского опта довольно смело повышали действующие цены, небезуспешно до полудня пытаясь сохранить текущее равновесие покупок и продаж и не стимулировать при этом клиентский «принос».



К полудню пятницы усилиями оптовиков Днепра цены на местном рынке поднялись к уровню: 27,98/28,08 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB.

На 12.20 Киева в городе ликвидность в оптовом сегменте осталась на низком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро сохранили восходящий тренд под давлением выросшей агрессивности покупателей. Несмотря на более радикальное повышение цен, вернуть в оптовый сегмент наличного рынка Днепра равновесие покупок и продаж не удалось – сессия завершилась «перекосом» в сторону клиентского спроса, оптовикам не удалось заставить потенциальных клиентов более активно «сдавать валюту».



Дисбаланс на фоне «бычьего» тренда и сохранившаяся пассивность клиентов-продавцов СКВ не позволили оборотам в оптовом сегменте наличного рынка Днепра подняться выше посредственного уровня: как и накануне, ликвидность заслужила «тройку».



На протяжении 04 января биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре повысились на 15,0 коп., офера поднялись на 25,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 03 января позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 17,0 коп., офера стал выше на 28,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 04 января уровнями 31,75/32,15 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы рост бидов на 15,0 коп. на фоне тридцатикопеечного повышения оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 25,0 коп., позиция «предложение» подскочила на 45,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 04-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в пятницу «бычьим» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и восходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 04-го почти не интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1389 к $1,1412 прибавив в течение этого промежутка времени скромные 23 пункта.



Полагаю, наши дилеры, немного приподняв в течение пятницы обе позиции наличного евро, учли и этот «зарубежный» привес, и внутридневное значительное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 04 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1392, пара евро-доллар неспешно снижалась, оказавшись к началу европейской сессии форекса в локальной «яме» ($1,1380 по состоянию на 08.50 Киева).

Ситуация в целом знакомая и повторяется, как правило каждый рабочий день.

Стартовав с этих низов, пара евро-доллар на европейских торгах рынка forex восстановилась, оказавшись в широком диапазоне $1,1400-1,1415, который не покидала до 15.30 Киева. На этот час был назначен выход очень важной для доллара и для грядущей политики ФРС США статистики с тамошнего рынка труда.



Данные оказались очень сильными, превзойдя ожидания аналитиков и вызвав заметное укрепление доллара, индекс которого (USDX) одномоментно подскочил с уровня 96,15 к отметке 96,60 пункта, а пара евро-доллар обвалилась с $1,1415 к отметке $1,1350 Однако триумф доллара продолжался недолго. Очень неожиданно ему «подножку» сделал глава Центробанка США Дж. Пауэлл, которому, судя по всему, не дают покоя лавры его европейского коллеги М. Драги, с завидной регулярностью ронявшего евро во время своих «откровений».



Диалог со своими предшественниками на посту главы ФРС у Дж. Пауэлла оказался настолько «голубиным», что доллар почти сразу вошел в «глубокое пике», попутно вернув пару евро-доллар выше отметки $1,1400.



Дело было сделано и в оставшееся время пара евро-доллар не покидала диапазон $1,1398-1,1410 до 21.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Власти Китая объявили 04 января о новых мерах по поддержке экономики. В частности, Народный банк Китая уменьшил уровень обязательных резервов для коммерческих банков. Также было заявлено, что торговые переговоры с США пройдут 7-8 января в Пекине. Все это способствовало некоторому уменьшению спроса на иену как на валюту «тихой гавани».



Отмечается неожиданное увеличение индекса деловой активности в сфере услуг в Китае. Аналогичный показатель во Франции наоборот оказался хуже прогнозов значительно ниже ключевого уровня 50. Индексы активности в Германии и еврозоне также вышли ниже ожиданий.



Индекс инфляции в еврозоне упал ниже прогноза, но стоит отметить, что чистый показатель инфляции пока остается неизменным на уровне +1% в год. Инфляция в Италии значительно снизилась в годовом исчислении. Также стоит отметить резкое снижение цен на недвижимость в Великобритании.



После вышедших в четверг слабых данных об уровне деловой активности в США участники рынка фьючерсов на процентные ставки уже ожидают снижения основной ставки в первой половине следующего года. Доходность 10-летних облигаций в США упала 03-го на 0,110 пункта и закрылась на уровне 2,550%, минимальном за год.



После падения фондовых индексов в США в четверг 04-го фьючерсы на них растут от 1,0% до 1,2%.



Фьючерс на легкую нефть в США вырос на 2,1% выше уровня $48,05 за баррель.



В пятницу после сильных данных обзора рынка труда в США на рынок могут оказать влияние высказывания главы ФРС США Пауэлла.



Курс доллара в пятницу слабо снижается по отношению практически ко всем мировым валютам, инвесторы ждут данных о состоянии рынка труда США в декабре и новых заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла.



Индекс USDX, оценивающий динамику доллара относительно корзины шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,1%. По итогам 2018 года значение индекса увеличилось на 4,3% - это наилучшая динамика индикатора за три года.



Курс евро к 14.35 Киева находится на уровне $1,1412 по сравнению с $1,1394 на закрытие рынка в четверг.



В паре с фунтом американская нацвалюта в пятницу опустилась на 0,4%, до $1,2675 по сравнению с $1,2628 накануне.



Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу, в 15.30 Киева.



Согласно средним прогнозам экономистов, опрошенных Dow Jones, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 176 тыс., а безработица снизилась с 3,7% до 3,6%.



Кроме того, 04 января нынешний председатель ФРС Джером Пауэлл даст интервью двум своим предшественникам - Джанет Йеллен и Бену Бернанки в рамках ежегодного заседания Американской экономической ассоциации (AEA).



Курс иены к доллару США поднялся в пятницу до ¥108,01 по сравнению со ¥107,68 на закрытие предыдущей сессии.



Японская нацвалюта подорожала в паре с долларом на 2,4% с начала 2019 года - это наилучшее начало года для нее с 2008 года.



Пара евро-иена в пятницу торгуется на уровне ¥123,27 против ¥122,68 накануне.



Число рабочих мест в США вне с/х сектора (NFP) в декабре выросло на 312 000 против прогноза 184 000, уровень безработицы составил 3,9% против прогноза 3.7%, а почасовая заработная плата выросла на 3,2% против прогноза 3,0%.



Цифры по Nonfarm Payrolls оказались не только выше ноябрьских (155 000), но и превысили среднее значение за 2018 год в 206 000. По данным агентства Bloomberg, ни один ведущий банк не прогнозировал значений выше 200 000. В последние дни наблюдался заметный сдвиг в настроениях инвесторов, который выражается в росте ожиданий смягчения позиции ФРС и даже снижения ставок на ее мартовском заседании.



Опубликованные в 15.30 Киева сильные данные по рынку труда США могли бы развернуть этот тренд.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно корзины шести основных мировых валют, на этой статистике подскочил с уровня 96,15 к отметке 96,60 пункта, а пара евро-доллар провалилась с уровня $1,1415 к $1,1350.



Но не тут то было…



На американской сессии пятницы курс доллара неожиданно и резко снизился после появления на новостных лентах сообщения главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что «в случае необходимости Федрезерв изменит политику по сокращению баланса». Сказано это было в рамках диалога с бывшими главами ФРС Беном Бернанки и Джанет Йеллен.



Индекс доллара USDX вернулся на отметку 96,13 пункта, а пара евро-доллар отскочила к $1,1413…



Кроме того, по словам мистера Пауэлла: ФРС внимательно прислушивается к опасениям рынка; ФРС будет терпеливой, готовой проводить гибкую политику; ФРС всегда готова изменить свою позицию; никакой встречи между Джером Пауэллом и Дональдом Трампом пока не назначено; Пауэлл: не ушел бы в отставку по просьбе Трампа.



Думается, «медвежий» беспредел на американском рынке акций, который по фондовым площадкам всего мира и принес инвесторам $16 триллионов долларов убытков в считанные месяцы, переполнил чашу терпения ФРС.

Повысив ставку 9 раз за последние 4 года и сжав денежную массу на $550 млрд., американский центробанк готов нажать на тормоза и начать корректировку своей политики.



Федрезерв США «внимательно следит за обеспокоенностью рынков», заявил в пятницу глава Федрезерва Джером Пауэлл.



Регулятор «будет проявлять терпение» и «гибкость» и «всегда готов скорректировать направление своей политики», подчеркнул он.



Хотя с 2015 года ФРС последовательно ужесточала монетарную политику, сворачивая стимулы, запущенные после кризиса 2008 года, заранее заданной траектории у политики Федрезерва нет, заверил Пауэлл.



2018 год был, по его словам, «благоприятным для экономики» США, которая росла максимально за 4 года и создала более 2,5 млн. новых рабочих мест.



«Объективные данные предполагают сохранение импульса к росту и в 2019 году», - сказал он.



Тем не менее, ФРС готова не только скорректировать политику ставок, но и «в случае необходимости пересмотреть программу сокращения баланса», заявил Пауэлл.

В рамках этой программы Федрезерв ежемесячно гасит облигации с баланса на сумму $50 млрд., фактически изымая из системы долларовую ликвидность, закачанную за годы политики «количественного смягчения» (QE).



Эти операции, как вся политика ФРС, cтали объектом гневных твитов президента США Дональда Трампа, который назвал Федрезерв «главной проблемой» для экономики, обвинил в неумении «чувствовать рынок» и сравнил с игроком в гольф, «не способным загнать мяч в лузу».



На заявлениях Пауэлла о возможной «смене концепции» американский рынок акций ускорил рост и к 18.05 Киева полностью ликвидировал провал четверга: индекс S&P500 взлетел на 3,04%, Dow Jones - на 2,95%, Nasdaq - на 3,7%.



Как мы указывали выше, в 15.30 Киева в США была опубликована очень сильная статистика по рынку труда, спровоцировавшая укрепление курса доллара по всему спектру рынка. Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно корзины шести основных мировых валют, на этой статистике подскочил с уровня 96,15 к отметке 96,60 пункта, а пара евро-доллар провалилась с уровня $1,1415 к $1,1350.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,75/32,15 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 15,0 коп. на фоне тридцатикопеечного подскока оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 04 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,395/0,405 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра повысились на 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 25,0 коп. с закрытия четверга спросу и подскочившему на 45,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 января по спросу и по предложению прибавили по 50 пунктов.



Стартовавший сезон репатриации дивидендов у нерезидентов предопределил восходящую курсовую динамику безналичного доллара на пятничной сессии валютного межбанка. Сессия оказалась низколиквидной, поскольку гривня на покупку СКВ была лишь у «варягов». Остальных потенциальных участников сессии «сманил» к себе регулятор, разместив накануне свои депозитные сертификаты с очень «вкусной» доходностью на сумму более 25,0 млрд. грн.



Кроме того, полагаю, подорожание «зеленого» безнала стало следствием вхождения Украины в длинные «рождественские» выходные, которые в наше неспокойное время лучше всего проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.



Рискнем предположить сохранение «бычьего» тренда на вторничных, 08 января, торгах безналичным «американцем», хотя, скорее всего, энтузиазма у «зеленых быков» будет немного. Вряд ли возможные покупатели станут аккумулировать гривню 04-го для выхода на рынок через 3 дня, скорее они разместятся на четыре ночи выходных дней, оставив межбанк 08-го нерезидентам.



US