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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 62636465>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 61
1. Від 15 до 20%
25%
15
2. Від 20 до 25%
5%
3
3. Від 25 до 30%
7%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
8%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
32
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:59

  edvardd написав:
  fler написав:Что-то давно Кабанчика нету...его год наступил, а он не появляется..Может перелогинился?
Николаев к вечеру 27,85/28,10, подросли по 5 коп. с обеих сторон.

ещё рано - В ночь на 5 февраля будут встречать китайский Новый год, символ 2019-го по восточному календарю — Желтая Земляная Свинья ...
Запорожье к вечеру 28/28,15


Добрый Вечер.
Ехал с футбола,

Малый рынок 27,80 -28,18(ювелирный магазин).
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:03

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  гуляйполе написав:по голосовалке,не совсем понятна точка отсчета. Сегодняшний уровень,день начала предвыборной компании,день голосования первого тура,или что-то другое...

точка отсчета, имхо, обозначена: завершение президентской кампании, читай - объявление ЦИК окончательных результатов/присяга, что уже не суть важно.


А вот со стартовой точкой не понятно. Курс в январе это одно дело , а вот в марте курс может быть уже совсем другой в связи с разгаром посевной компании .

январь не при чем.
старт отсчета - легализованный финал кампании, текущий на тот момент курс и дальнейшие перспективы пары.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:03

дядя Caша
Ничего удивительного - не так давно одна форумчанка в личке поинтересовалась реальностью такого населенного пункта в Украине.
Полагаю, не без помощи настоящей ветки-ветерана удалось немного повысить уровень финансовой грамотности в секторе валютного рынка. Осталось немного позаниматься географией и можно здешних форумчан выпускать в высший свет. Думаю, иноземные язЫки они сами выучат. Из-за безвиза.

Ну вот как ДС-у не пооплодировать...???
Невзирая даже на всеболеедлинные простыни.... :D
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:06

  холява написав:
  edvardd написав:
  fler написав:Что-то давно Кабанчика нету...его год наступил, а он не появляется..Может перелогинился?
Николаев к вечеру 27,85/28,10, подросли по 5 коп. с обеих сторон.

ещё рано - В ночь на 5 февраля будут встречать китайский Новый год, символ 2019-го по восточному календарю — Желтая Земляная Свинья ...
Запорожье к вечеру 28/28,15


Добрый Вечер.
Ехал с футбола,

Малый рынок 27,80 -28,18(ювелирный магазин).


Типичные "праздничные" курсы. Маржа, как шаровары у запорожского козака.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:07

  Yuri_T написав:январь не при чем.
старт отсчета - легализованный финал кампании, текущий на тот момент курс и дальнейшие перспективы пары.


Тогда и прогноз этот надо выставлять в конце февраля в начале марта.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:09

  дарий написав:дядя Caша
Ничего удивительного - не так давно одна форумчанка в личке поинтересовалась реальностью такого населенного пункта в Украине.
Полагаю, не без помощи настоящей ветки-ветерана удалось немного повысить уровень финансовой грамотности в секторе валютного рынка. Осталось немного позаниматься географией и можно здешних форумчан выпускать в высший свет. Думаю, иноземные язЫки они сами выучат. Из-за безвиза.

Ну вот как ДС-у не пооплодировать...???
Невзирая даже на всеболеедлинные простыни.... :D


Терпи, панда, гризли станешь. Неплохая эволюция от тезки персидского царя до грозного символа рынка? :wink:

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:09

  zzzzzz написав: Курс в январе это одно дело , а вот в марте курс может быть уже совсем другой в связи с разгаром посевной компании .

А как же обвал?
Да что там спорить,скажем так,сегодня в Днепре можно сдать по 28,вот и есть точка отсчёта,в конце апреля(или когда новый президент вступит в должность) надо сравнить,по чём можно сдать там же,ВСЁ!!!

Сейчас проторгуем избыточную ликвидность нала и безнала от предновогоднего гривневого изобилия и 28 будут вспоминать как сладкий зимний сон :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:11

  холява написав:
  ronaldoss написав:а никто не думал что ракетой вниз после обеда?)))


Здравствуйте.
Недавно, (ну, срок , может месяц-два ) то ли синус ,то ли провидец косинуса, давали прогноз , что дно будет 29.30 за счастье .(люди, практически "помешанные " на математике).
Вы не из Харькова ?

Хотів би звернутись до нових форумчан,які будуть реєструватись в цьому році.
Спочатку я вас познайомлю з Холявою (дореволюційний нік - Допитливий Пізнайко).
Так от Холява - Головний лікар-психіатр цього форуму.
Від нього до нових форумчан одне прохання - коли реєструєтесь для того,щоб писати повідомлення,то в першому повідомленні дайте відповідь,будь-ласка,на три холявиних питання.
1.Чи Ви з Харкова.
2.Чи Ви працюєте програмістом.
3.Ваше відношення до роліків.

Форумчани зі стажем просто знають,що тут була історія з Оксаною,тому такі питання Холява задає всім новим форумчанам з чоловічим ніком.Це - довга історія,колись Холява після трьох рюмок чаю розповість.
Ну а я в своїх повідомленнях користуюсь першим ніком Холяви - Пізнайко.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:16

  vovan_prm написав:Да так оно.
Попробуйте ответить на простой вопрос:
-Кто из предыдущих Президентов был лучше нынешнего?
Я не утверждаю, что этот хороший.
Вопрос кто был лучше?
Без бла-бла-бла. Без "как мы жили".

Только фамилия.

Есть желающие высказаться одним словом?

Є.
При певних умовах,найкращим був Ющенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:17

Имхо, голосовалку надо переделать полностью, потому что выяснилось что начиная от начала - заголовка - заканчивая последним пунктом - всё несет двоякое толкование, что неправильно. Что значит после остаточного подведения итогов выборов, это какой день или какой месяц?
Что значит не превышают рамок обычных сезонных колебаний - ревальвация, небольшая девальвация?
Относительность принятая в голосовалке не показательна, какая разница для понимания процесса - голосование за 36.40/+30%/ или 37.80/+35%/

Предлагаю предельно конкретизировать голосовалку:
какой курс гривны вы ожидаете 30 июня:
1/ меньше 27
2/ 27 - 28.50
3/ 28.50 - 30
4/ 30-35
5/ свыше 35
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