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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:59
edvardd написав: fler написав:
Что-то давно Кабанчика нету...его год наступил, а он не появляется..Может перелогинился?
Николаев к вечеру 27,85/28,10, подросли по 5 коп. с обеих сторон.
ещё рано - В ночь на 5 февраля будут встречать китайский Новый год, символ 2019-го по восточному календарю — Желтая Земляная Свинья ...
Запорожье к вечеру 28/28,15
Добрый Вечер.
Ехал с футбола,
Малый рынок 27,80 -28,18(ювелирный магазин).
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холява
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:03
zzzzzz написав: Yuri_T написав: гуляйполе написав:
по голосовалке,не совсем понятна точка отсчета. Сегодняшний уровень,день начала предвыборной компании,день голосования первого тура,или что-то другое...
точка отсчета, имхо, обозначена: завершение президентской кампании, читай - объявление ЦИК окончательных результатов/присяга, что уже не суть важно.
А вот со стартовой точкой не понятно. Курс в январе это одно дело , а вот в марте курс может быть уже совсем другой в связи с разгаром посевной компании .
январь не при чем.
старт отсчета - легализованный финал кампании, текущий на тот момент курс и дальнейшие перспективы пары.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:03
дядя Caша
Ничего удивительного - не так давно одна форумчанка в личке поинтересовалась реальностью такого населенного пункта в Украине.
Полагаю, не без помощи настоящей ветки-ветерана удалось немного повысить уровень финансовой грамотности в секторе валютного рынка. Осталось немного позаниматься географией и можно здешних форумчан выпускать в высший свет. Думаю, иноземные язЫки они сами выучат. Из-за безвиза.
Ну вот как ДС-у не пооплодировать...???
Невзирая даже на всеболеедлинные простыни....
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дарий
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:06
Типичные "праздничные" курсы. Маржа, как шаровары у запорожского козака.
холява написав: edvardd написав: fler написав:
Что-то давно Кабанчика нету...его год наступил, а он не появляется..Может перелогинился?
Николаев к вечеру 27,85/28,10, подросли по 5 коп. с обеих сторон.
ещё рано - В ночь на 5 февраля будут встречать китайский Новый год, символ 2019-го по восточному календарю — Желтая Земляная Свинья ...
Запорожье к вечеру 28/28,15
Добрый Вечер.
Ехал с футбола,
Малый рынок 27,80 -28,18(ювелирный магазин).
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дядя Caша
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:07
Yuri_T написав:
январь не при чем.
старт отсчета - легализованный финал кампании, текущий на тот момент курс и дальнейшие перспективы пары.
Тогда и прогноз этот надо выставлять в конце февраля в начале марта.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:09
Терпи, панда, гризли станешь. Неплохая эволюция от тезки персидского царя до грозного символа рынка?
дарий написав:дядя Caша
Ничего удивительного - не так давно одна форумчанка в личке поинтересовалась реальностью такого населенного пункта в Украине.
Полагаю, не без помощи настоящей ветки-ветерана удалось немного повысить уровень финансовой грамотности в секторе валютного рынка. Осталось немного позаниматься географией и можно здешних форумчан выпускать в высший свет. Думаю, иноземные язЫки они сами выучат. Из-за безвиза.
Ну вот как ДС-у не пооплодировать...???
Невзирая даже на всеболеедлинные простыни....
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дядя Caша
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:09
zzzzzz написав:
Курс в январе это одно дело , а вот в марте курс может быть уже совсем другой в связи с разгаром посевной компании .
А как же обвал?
Да что там спорить,скажем так,сегодня в Днепре можно сдать по 28,вот и есть точка отсчёта,в конце апреля(или когда новый президент вступит в должность) надо сравнить,по чём можно сдать там же,ВСЁ!!!
Сейчас проторгуем избыточную ликвидность нала и безнала от предновогоднего гривневого изобилия и 28 будут вспоминать как сладкий зимний сон
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:11
холява написав: ronaldoss написав:
а никто не думал что ракетой вниз после обеда?)))
Здравствуйте.
Недавно, (ну, срок , может месяц-два ) то ли синус ,то ли провидец косинуса, давали прогноз , что дно будет 29.30 за счастье .(люди, практически "помешанные " на математике).
Вы не из Харькова ?
Хотів би звернутись до нових форумчан,які будуть реєструватись в цьому році.
Спочатку я вас познайомлю з Холявою (дореволюційний нік - Допитливий Пізнайко).
Так от Холява - Головний лікар-психіатр цього форуму.
Від нього до нових форумчан одне прохання - коли реєструєтесь для того,щоб писати повідомлення,то в першому повідомленні дайте відповідь,будь-ласка,на три холявиних питання.
1.Чи Ви з Харкова.
2.Чи Ви працюєте програмістом.
3.Ваше відношення до роліків.
Форумчани зі стажем просто знають,що тут була історія з Оксаною,тому такі питання Холява задає всім новим форумчанам з чоловічим ніком.Це - довга історія,колись Холява після трьох рюмок чаю розповість.
Ну а я в своїх повідомленнях користуюсь першим ніком Холяви - Пізнайко.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:16
vovan_prm написав:
Да так оно.
Попробуйте ответить на простой вопрос:
-Кто из предыдущих Президентов был лучше нынешнего?
Я не утверждаю, что этот хороший.
Вопрос кто был лучше?
Без бла-бла-бла. Без "как мы жили".
Только фамилия.
Есть желающие высказаться одним словом?
Є.
При певних умовах,найкращим був Ющенко.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:17
Имхо, голосовалку надо переделать полностью, потому что выяснилось что начиная от начала - заголовка - заканчивая последним пунктом - всё несет двоякое толкование, что неправильно. Что значит после остаточного подведения итогов выборов, это какой день или какой месяц?
Что значит не превышают рамок обычных сезонных колебаний - ревальвация, небольшая девальвация?
Относительность принятая в голосовалке не показательна, какая разница для понимания процесса - голосование за 36.40/+30%/ или 37.80/+35%/
Предлагаю предельно конкретизировать голосовалку:
какой курс гривны вы ожидаете 30 июня:
1/ меньше 27
2/ 27 - 28.50
3/ 28.50 - 30
4/ 30-35
5/ свыше 35
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