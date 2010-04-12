|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:18
zzzzzz написав: Yuri_T написав:
январь не при чем.
старт отсчета - легализованный финал кампании, текущий на тот момент курс и дальнейшие перспективы пары.
Тогда и прогноз этот надо выставлять в конце февраля в начале марта.
если есть мнение, что курс держат под выборы, и люди типа Адама Смита уже сейчас видят "зажатыми" 0,6 грн., то всем текущим и потенциальным собственникам гривневых активов пора задумываться и строить планы не в феврале-марте, а именно сейчас.
в общем, сколько людей - столько и мнений. всем не угодишь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13474
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1814 раз.
- Подякували: 3803 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:20
freeze написав:
Имхо, голосовалку надо переделать полностью...
модератор читает личку и отвечает, лучше туда варианты.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13474
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1814 раз.
- Подякували: 3803 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:24
freeze
Напишите Ирине в личку.
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2024
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:25
vovan_prm написав:freeze
Напишите Ирине в личку.
Уже )))
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9057
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2653 раз.
- Подякували: 3608 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14108
|1621223
|
П'ят 04 січ, 2019 20:44
Vitaka
|
|6522
|1387316
|
|
|159
|257118
|
|