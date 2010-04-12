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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6364656667>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 64
1. Від 15 до 20%
25%
16
2. Від 20 до 25%
5%
3
3. Від 25 до 30%
6%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
8%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
34
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:18

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:январь не при чем.
старт отсчета - легализованный финал кампании, текущий на тот момент курс и дальнейшие перспективы пары.


Тогда и прогноз этот надо выставлять в конце февраля в начале марта.

если есть мнение, что курс держат под выборы, и люди типа Адама Смита уже сейчас видят "зажатыми" 0,6 грн., то всем текущим и потенциальным собственникам гривневых активов пора задумываться и строить планы не в феврале-марте, а именно сейчас.
в общем, сколько людей - столько и мнений. всем не угодишь.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:20

  freeze написав:Имхо, голосовалку надо переделать полностью...

модератор читает личку и отвечает, лучше туда варианты.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:24

freeze
Напишите Ирине в личку.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:25

  vovan_prm написав:freeze
Напишите Ирине в личку.


Уже )))
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:36

28.00/28.15
27.66/27.95 Чоп

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:37

  Yuri_T написав:если есть мнение, что курс держат под выборы, и люди типа Адама Смита уже сейчас видят "зажатыми" 0,6 грн., то всем текущим и потенциальным собственникам гривневых активов пора задумываться и строить планы не в феврале-марте, а именно сейчас.
в общем, сколько людей - столько и мнений. всем не угодишь.

Как бы не все однозначно.
Во-первых поддерживаю коллегу Сибарита в том, что рост денежной базы не критичен при одновременном приросте ЗВР.
Во-вторых по расчетам коллеги s0v7a нынешний курс не далеко от среднегодового.
СерРічна зважена на кінець року - 27,27226549
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:40

  tea написав:
  vovan_prm написав:Да так оно.
Попробуйте ответить на простой вопрос:
-Кто из предыдущих Президентов был лучше нынешнего?
Я не утверждаю, что этот хороший.
Вопрос кто был лучше?
Без бла-бла-бла. Без "как мы жили".

Только фамилия.

Есть желающие высказаться одним словом?

Є.
При певних умовах,найкращим був Ющенко.


НЕТ !!!
Этот человек , ни на одно мероприятие не приехал во время .
Несомненно -это был классный банкир !
Пусть бы им и оставался ....
А индуцирование" ОДНОГО" народа, своей идеей , тянет на обследование.

Чай , я нормальный .
Вот , Бердянск меня немного погнобил , что я скулю.
Я просто описывал свои ощущения.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:41

  sani_2012 написав:28.00/28.15
27.66/27.95 Чоп

*Відправлено з Чату


Поставил Вам плюсик .
Первый раз читаю курса Чопа.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:45

  холява написав:
  tea написав:Є.
При певних умовах,найкращим був Ющенко.


НЕТ !!!
Этот человек , ни на одно мероприятие не приехал во время .
Несомненно -это был классный банкир !
Пусть бы им и оставался ....
А индуцирование" ОДНОГО" народа, своей идеей , тянет на обследование.

Чай , я нормальный (тут Ваш колега-лікар Толік дискутував по цьому питанню).
Вот , Бердянск меня немного погнобил , что я скулю.
Я просто описывал свои ощущения.

Пізнайко - ну що Ви за людина!!! :evil:
Вже й третього президента закликаєте прийти до Вас на консультацію.
Вован Бердянський задав питання - я на нього відповів так.
А Ви за кого голосували в 2010 році? :mrgreen:
За кого голосували 104% пацієнтів Вашого диспансера? :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:50

  холява написав:
  tea написав:При певних умовах,найкращим був Ющенко.


НЕТ !!!
Этот человек , ни на одно мероприятие не приехал во время .

Ну Ви хоча б не називаєте "заходом" - Ваше запрошення Ющенку до Вас на консультацію?
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