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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:18
zzzzzz написав: Yuri_T написав:
январь не при чем.
старт отсчета - легализованный финал кампании, текущий на тот момент курс и дальнейшие перспективы пары.
Тогда и прогноз этот надо выставлять в конце февраля в начале марта.
если есть мнение, что курс держат под выборы, и люди типа Адама Смита уже сейчас видят "зажатыми" 0,6 грн., то всем текущим и потенциальным собственникам гривневых активов пора задумываться и строить планы не в феврале-марте, а именно сейчас.
в общем, сколько людей - столько и мнений. всем не угодишь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:20
freeze написав:
Имхо, голосовалку надо переделать полностью...
модератор читает личку и отвечает, лучше туда варианты.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:24
freeze
Напишите Ирине в личку.
Только не юля
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:25
vovan_prm написав:freeze
Напишите Ирине в личку.
Уже )))
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:36
28.00/28.15
27.66/27.95 Чоп*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:37
Yuri_T написав:
если есть мнение, что курс держат под выборы, и люди типа Адама Смита уже сейчас видят "зажатыми" 0,6 грн., то всем текущим и потенциальным собственникам гривневых активов пора задумываться и строить планы не в феврале-марте, а именно сейчас.
в общем, сколько людей - столько и мнений. всем не угодишь.
Как бы не все однозначно.
Во-первых поддерживаю коллегу Сибарита в том, что рост денежной базы не критичен при одновременном приросте ЗВР.
Во-вторых по расчетам коллеги s0v7a нынешний курс не далеко от среднегодового.
СерРічна зважена на кінець року - 27,27226549
Только не юля
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:40
tea написав: vovan_prm написав:
Да так оно.
Попробуйте ответить на простой вопрос:
-Кто из предыдущих Президентов был лучше нынешнего?
Я не утверждаю, что этот хороший.
Вопрос кто был лучше?
Без бла-бла-бла. Без "как мы жили".
Только фамилия.
Есть желающие высказаться одним словом?
Є.
При певних умовах,найкращим був Ющенко.
НЕТ !!!
Этот человек , ни на одно мероприятие не приехал во время .
Несомненно -это был классный банкир !
Пусть бы им и оставался ....
А индуцирование" ОДНОГО" народа, своей идеей , тянет на обследование.
Чай , я нормальный .
Вот , Бердянск меня немного погнобил , что я скулю.
Я просто описывал свои ощущения.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:41
sani_2012 написав:
28.00/28.15
27.66/27.95 Чоп*Відправлено з Чату
Поставил Вам плюсик .
Первый раз читаю курса Чопа.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:45
холява написав: tea написав:
Є.
При певних умовах,найкращим був Ющенко.
НЕТ !!!
Этот человек , ни на одно мероприятие не приехал во время .
Несомненно -это был классный банкир !
Пусть бы им и оставался ....
А индуцирование" ОДНОГО" народа, своей идеей , тянет на обследование
.
Чай , я нормальный (тут Ваш колега-лікар Толік дискутував по цьому питанню
).
Вот , Бердянск меня немного погнобил , что я скулю.
Я просто описывал свои ощущения.
Пізнайко - ну що Ви за людина!!!
Вже й третього президента закликаєте прийти до Вас на консультацію.
Вован Бердянський задав питання - я на нього відповів так.
А Ви за кого голосували в 2010 році?
За кого голосували 104% пацієнтів Вашого диспансера?
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:50
холява написав: tea написав:
При певних умовах,найкращим був Ющенко.
НЕТ !!!
Этот человек , ни на одно мероприятие
не приехал во время .
Ну Ви хоча б не називаєте "заходом
" - Ваше запрошення Ющенку до Вас на консультацію?
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