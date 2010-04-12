RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64656667>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 64
1. Від 15 до 20%
25%
16
2. Від 20 до 25%
5%
3
3. Від 25 до 30%
6%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
8%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
34
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:51

tea
Про Президента .
Я согласен с Владимиром...
холява
2
 
Повідомлень: 2083
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1673 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:52

  дядя Caша написав:
  дарий написав:дядя Caша
Ничего удивительного - не так давно одна форумчанка в личке поинтересовалась реальностью такого населенного пункта в Украине.
Полагаю, не без помощи настоящей ветки-ветерана удалось немного повысить уровень финансовой грамотности в секторе валютного рынка. Осталось немного позаниматься географией и можно здешних форумчан выпускать в высший свет. Думаю, иноземные язЫки они сами выучат. Из-за безвиза.

Ну вот как ДС-у не пооплодировать...???
Невзирая даже на всеболеедлинные простыни.... :D


Терпи, панда, гризли станешь. Неплохая эволюция от тезки персидского царя до грозного символа рынка? :wink:

US


Буду стараться! :oops: :D
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 21.01.17
Подякував: 454 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:53

  холява написав:tea
Про Президента .
Я согласен с Владимиром...

Закінчуємо політичні дискусії,бо зара червоні букви прийдуть,я опинюсь в бані. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16558
З нами з: 15.11.08
Подякував: 504 раз.
Подякували: 2165 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:53

  tea написав:
  холява написав:
  tea написав:При певних умовах,найкращим був Ющенко.


НЕТ !!!
Этот человек , ни на одно мероприятие не приехал во время .

Ну Ви хоча б не називаєте "заходом" - Ваше запрошення Ющенку до Вас на консультацію?


Чай , я боюсь продолжать никому не нужную дискуссию.
ДС не дремлет и может испортить настроение на ночь.
холява
2
 
Повідомлень: 2083
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1673 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:55

  холява написав:
  tea написав:Ну Ви хоча б не називаєте "заходом" - Ваше запрошення Ющенку до Вас на консультацію?


Чай , я боюсь продолжать никому не нужную дискуссию.
ДС не дремлет и может испортить настроение на ночь.

Закриваємо тему. :mrgreen:
Я сам боюсь ДС. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16558
З нами з: 15.11.08
Подякував: 504 раз.
Подякували: 2165 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:58

Компенсация ПДВ
03.01 - 148 млн
04.01 - 127 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30019
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2944 раз.
Подякували: 4933 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:07

  холява написав:Поставил Вам плюсик . Первый раз читаю курса Чопа.

А где тут плюсики ставятся ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:11

sani_2012

У Вас , все впереди .....
холява
2
 
Повідомлень: 2083
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1673 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:35

  sani_2012 написав:А где тут плюсики ставятся ?

Якщо Ви кнопаєте з Nokia 1100 Відправлено з Чата через Тапок, то ніяк. Зайдіть з комп’ютера, Валютний ринок в контексті , під повідомленням в правому нижньому куті є реакція, тиснете і плюс з‘являється.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 06.01.17
Подякував: 809 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:51

Re: Валютный рынок в контексте

из всех опросов лучше бы сделали опрос возраста сидящих в этой теме ...
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
Повідомлень: 477
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1004 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 64656667>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doctor, vovan_prm і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1409, 1410, 1411
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14108 1621266
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 20:44
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6522 1387355
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 14:24
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 257161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2533)
04.01.2019 23:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.