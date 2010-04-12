|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:51
tea
Про Президента .
Я согласен с Владимиром...
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 2083
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 1673 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:53
холява написав:tea
Про Президента .
Я согласен с Владимиром...
Закінчуємо політичні дискусії,бо зара червоні букви прийдуть,я опинюсь в бані.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16558
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 504 раз.
- Подякували: 2165 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:53
tea написав: холява написав: tea написав:
При певних умовах,найкращим був Ющенко.
НЕТ !!!
Этот человек , ни на одно мероприятие
не приехал во время .
Ну Ви хоча б не називаєте "заходом
" - Ваше запрошення Ющенку до Вас на консультацію?
Чай , я боюсь продолжать никому не нужную дискуссию.
ДС не дремлет и может испортить настроение на ночь.
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 2083
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 1673 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:55
холява написав: tea написав:
Ну Ви хоча б не називаєте "заходом
" - Ваше запрошення Ющенку до Вас на консультацію?
Чай , я боюсь продолжать никому не нужную дискуссию.
ДС не дремлет и может испортить настроение на ночь.
Закриваємо тему.
Я сам боюсь ДС.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16558
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 504 раз.
- Подякували: 2165 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:58
Компенсация ПДВ
03.01 - 148 млн
04.01 - 127 млн
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30019
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2944 раз.
- Подякували: 4933 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:07
холява написав:
Поставил Вам плюсик . Первый раз читаю курса Чопа.
А где тут плюсики ставятся ?*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:11
sani_2012
У Вас , все впереди .....
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 2083
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 1673 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:35
sani_2012 написав:
А где тут плюсики ставятся ?
Якщо Ви кнопаєте з Nokia 1100 Відправлено з Чата через Тапок, то ніяк. Зайдіть з комп’ютера, Валютний ринок в контексті , під повідомленням в правому нижньому куті є реакція, тиснете і плюс з‘являється.*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2208
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 809 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:51
из всех опросов лучше бы сделали опрос возраста сидящих в этой теме ...
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
-
yama
-
-
- Повідомлень: 477
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1004 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14108
|1621269
|
П'ят 04 січ, 2019 20:44
Vitaka
|
|6522
|1387355
|
|
|159
|257161
|
|