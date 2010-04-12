RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65666768>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 67
1. Від 15 до 20%
27%
18
2. Від 20 до 25%
4%
3
3. Від 25 до 30%
6%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
7%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
35
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:56

  vovan_prm написав:Как бы не все однозначно. Во-первых поддерживаю коллегу Сибарита в том, что рост денежной базы не критичен при одновременном приросте ЗВР. Во-вторых по расчетам коллеги s0v7a нынешний курс не далеко от среднегодового.

Щось таке тут наплели, Сибарит мав на увазі, що гривня не працює в реальному секторі економіки, стерилізується Регулятором і Мінфіном, а облікову треба зменшувати, для вільного дихання грошової одиниці гривня, тобто зменшення її вартості.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 06.01.17
Подякував: 810 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:06

Re: Валютный рынок в контексте

  yama написав:из всех опросов лучше бы сделали опрос возраста сидящих в этой теме

Это имеет смысл только с предоставлением сканов паспорта :)
  Перес де Куэльяр написав:Сибарит мав на увазі...

Вы с vovan_prm обсуждаете разные мои сообщения :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3479
З нами з: 02.09.15
Подякував: 848 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:09

Перес де Куэльяр
Попробуй прочесть еще раз "шевеля губами"
Сибарит написал:
В эмиссии, обеспеченной валютными поступлении в резервы, я не вижу угрозы курсу.

Валютный рынок в контексте

Я написал:
... рост денежной базы не критичен при одновременном приросте ЗВР

Валютный рынок в контексте
Не одно и то же? Не?
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 09.09.14
Подякував: 667 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:10

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Зная манеры Тимошенко, я бы вообще добавил пункт о ревальвации до 10 процентов.

В первый день президентства ей бы найти покупателей на овгз чтобы расчитаться по долгам правительства Гройсмана, тут батенька не до ревальвации. Думается в канун выборов чужие овгз не купят, риски огромные. Покупают свои, близкие к власти люди, которые уверены что их не кинут ни с курсом, ни с выплатами. Не факт что они же будут субсидировать новое правительство.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 180
З нами з: 06.04.16
Подякував: 64 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:12

Re: Валютный рынок в контексте

10 сообщений написал за год и за одно из них заблочили на сутки - флуд. Да тут 97.9 % флуда...
Буду за Вову Зе голосовать! В рот ё* шоколадного мародера...
Оленъ в kедах
 
Повідомлень: 11
З нами з: 25.01.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:14

Сибарит Доброй ночи.
Кстати вчера под "заливкой ликвидности" я подразумевал "ослабление монетарных тисков".
Т.е. более лояльные нормы резервирования для банков, снижение ставки.
Ну и "печатать деньги" тоже можно, если в меру.
В этих отношениях я , скорее, придерживаюсь либеральных взглядов.

Серьёзной ошибкой многих считаю чрезмерное внимание уровню цен на фоне недостаточного внимания уровню доходов.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 09.09.14
Подякував: 667 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:18

Видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 05 січ, 2019 00:46, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 06.01.17
Подякував: 810 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:22

Re: Валютный рынок в контексте

жду когда у букмекеров появиться коэффициент на победу Зеленского ... интересно
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
Повідомлень: 479
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1005 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:22

Перес де Куэльяр
Так одно и то же или нет?
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 09.09.14
Подякував: 667 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:24

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:В этих отношениях я , скорее, придерживаюсь либеральных взглядов.

Боюсь, что с либеральными взглядами мы еще очень долго будем в меньшинстве. Народ хочет видеть руководящую силу даже там, где ее нет. Силен запрос на благодетеля, который во всем виноват.

Нормативы для банков я бы не относил непосредственно к монетарной политике. Это больше похоже на попытку копирования европейских норм без учета местных условий. Одно дело, когда в угоду надежности удваиваются убытки от 1-2% активов, и совсем другое, когда от 50-80. Лекарствами можно легко отравиться.

Добавлено:
Кстати, НБУ сам признал, что делает что-то не то: https://news.finance.ua/ru/news/-/44132 ... -2019-godu
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3479
З нами з: 02.09.15
Подякував: 848 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 65666768>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1409, 1410, 1411
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14109 1621345
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 січ, 2019 00:21
Surfer
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6522 1387383
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 14:24
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 257166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66171)
05.01.2019 00:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.