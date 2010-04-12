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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65666768

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 68
1. Від 15 до 20%
26%
18
2. Від 20 до 25%
4%
3
3. Від 25 до 30%
6%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
7%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
36
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 01:30

Чукча всегда мечтал стать профессионалом ( но он понимал , что нужно пройти Великую Аленьечу Тропу и тогда может быть он найдёт Грааль профессионала геолога )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 03:51

Интересный вообще форум ; ( такое ощущение когбудто пол жизни здесь провёл ) связь какаято что ли ( даже не знаю ).

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлень: 66
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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  #<1 ... 65666768
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