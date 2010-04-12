Чукча всегда мечтал стать профессионалом ( но он понимал , что нужно пройти Великую Аленьечу Тропу и тогда может быть он найдёт Грааль профессионала геолога )
*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 05 січ, 2019 01:30
Чукча всегда мечтал стать профессионалом ( но он понимал , что нужно пройти Великую Аленьечу Тропу и тогда может быть он найдёт Грааль профессионала геолога )
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 05 січ, 2019 03:51
Интересный вообще форум ; ( такое ощущение когбудто пол жизни здесь провёл ) связь какаято что ли ( даже не знаю ).
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