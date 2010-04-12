|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:56
vovan_prm написав:
Как бы не все однозначно. Во-первых поддерживаю коллегу Сибарита в том, что рост денежной базы не критичен при одновременном приросте ЗВР. Во-вторых по расчетам коллеги s0v7a нынешний курс не далеко от среднегодового.
Щось таке тут наплели, Сибарит мав на увазі, що гривня не працює в реальному секторі економіки, стерилізується Регулятором і Мінфіном, а облікову треба зменшувати, для вільного дихання грошової одиниці гривня, тобто зменшення її вартості.*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2209
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 05 січ, 2019 00:06
yama написав:
из всех опросов лучше бы сделали опрос возраста сидящих в этой теме
Это имеет смысл только с предоставлением сканов паспорта
Перес де Куэльяр написав:
Сибарит мав на увазі...
Вы с vovan_prm обсуждаете разные мои сообщения
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3479
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 848 раз.
- Подякували: 1349 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 05 січ, 2019 00:09
Перес де Куэльяр
Попробуй прочесть еще раз "шевеля губами"
Сибарит написал:
Валютный рынок в контексте
В эмиссии, обеспеченной валютными поступлении в резервы, я не вижу угрозы курсу.
Я написал:
Валютный рынок в контексте
... рост денежной базы не критичен при одновременном приросте ЗВР
Не одно и то же? Не?
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2028
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 січ, 2019 00:14
Сибарит Доброй ночи.
Кстати вчера под "заливкой ликвидности" я подразумевал "ослабление монетарных тисков".
Т.е. более лояльные нормы резервирования для банков, снижение ставки.
Ну и "печатать деньги" тоже можно, если в меру.
В этих отношениях я , скорее, придерживаюсь либеральных взглядов.
Серьёзной ошибкой многих считаю чрезмерное внимание уровню цен на фоне недостаточного внимания уровню доходов.
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2028
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 січ, 2019 00:22
Перес де Куэльяр
Так одно и то же или нет?
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2028
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 січ, 2019 00:24
vovan_prm написав:
В этих отношениях я , скорее, придерживаюсь либеральных взглядов.
Боюсь, что с либеральными взглядами мы еще очень долго будем в меньшинстве. Народ хочет видеть руководящую силу даже там, где ее нет. Силен запрос на благодетеля, который во всем виноват.
Нормативы для банков я бы не относил непосредственно к монетарной политике. Это больше похоже на попытку копирования европейских норм без учета местных условий. Одно дело, когда в угоду надежности удваиваются убытки от 1-2% активов, и совсем другое, когда от 50-80. Лекарствами можно легко отравиться.
Добавлено:
Кстати, НБУ сам признал, что делает что-то не то: https://news.finance.ua/ru/news/-/44132 ... -2019-godu
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3479
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 848 раз.
- Подякували: 1349 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 05 січ, 2019 01:30
Чукча всегда мечтал стать профессионалом ( но он понимал , что нужно пройти Великую Аленьечу Тропу и тогда может быть он найдёт Грааль профессионала геолога )*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 січ, 2019 03:51
Интересный вообще форум ; ( такое ощущение когбудто пол жизни здесь провёл ) связь какаято что ли ( даже не знаю ).*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70004
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4487 раз.
- Подякували: 8136 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14110
|1621507
|
|
|6522
|1387475
|
|
|159
|257329
|
|