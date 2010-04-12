Додано: Суб 05 січ, 2019 10:32

Что же, обороты на ЧР понемногу растут, думаю, уже можно начинать анализировать этот год) Пока что главных оленей 2019 года стригут по 28.15, но у загонял есть еще 3 дня для того, чтобы суметь обновить этот рекорд)

Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.