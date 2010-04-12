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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65666768>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 72
1. Від 15 до 20%
26%
19
2. Від 20 до 25%
6%
4
3. Від 25 до 30%
6%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
7%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
38
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:22

Перес де Куэльяр
Так одно и то же или нет?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:24

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:В этих отношениях я , скорее, придерживаюсь либеральных взглядов.

Боюсь, что с либеральными взглядами мы еще очень долго будем в меньшинстве. Народ хочет видеть руководящую силу даже там, где ее нет. Силен запрос на благодетеля, который во всем виноват.

Нормативы для банков я бы не относил непосредственно к монетарной политике. Это больше похоже на попытку копирования европейских норм без учета местных условий. Одно дело, когда в угоду надежности удваиваются убытки от 1-2% активов, и совсем другое, когда от 50-80. Лекарствами можно легко отравиться.

Добавлено:
Кстати, НБУ сам признал, что делает что-то не то: https://news.finance.ua/ru/news/-/44132 ... -2019-godu
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 03:51

Интересный вообще форум ; ( такое ощущение когбудто пол жизни здесь провёл ) связь какаято что ли ( даже не знаю ).

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 08:21

  yama написав:жду когда у букмекеров появиться коэффициент на победу Зеленского ... интересно


Жду, когда прекратится муссирование темы выборов на валютной ветке. Специально для этого открыли профильную ветку "Политика и гроши". Там и бодайтесь. :mrgreen:
US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 10:32

Re: Валютный рынок в контексте

Что же, обороты на ЧР понемногу растут, думаю, уже можно начинать анализировать этот год) Пока что главных оленей 2019 года стригут по 28.15, но у загонял есть еще 3 дня для того, чтобы суметь обновить этот рекорд)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:09

  vovan_prm написав:
  дарий написав:И хтоб шо не казав - Лучше Рошена пока нет в Стране.
Факт. :!:

Да так оно.
Попробуйте ответить на простой вопрос:
-Кто из предыдущих Президентов был лучше нынешнего?
Я не утверждаю, что этот хороший.
Вопрос кто был лучше?
Без бла-бла-бла. Без "как мы жили".

Только фамилия.

Есть желающие высказаться одним словом?


Ющенко кращий
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:48

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85295172&cat_id=55838
вдвічі збільшується граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами – до 365 днів;


Теперь экспортёр может год ждать нормального курса. На лимоне долларов по курсу 28 выйдет на 2 ляма гривен больше, чем по курсу 26. Из воздуха! Низкий "летний" курс больше не будет поддерживаться экспортерами. Отката к 26,5 весной 2019 может и не быть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:16

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Теперь экспортёр может

Щоб знати що може експортер, з оборотами в мільйони доларів і що він буде робити з оборотними коштами, потрібно ним бути, а все решта це вологі фантазії далекої від цього бізнесу людини. Єдине, що можна точно сказати, це те, що ні один експортер не буде займатися валютними спекуляціями та роками чи півріччями вичікувати вигідних курсів - він мусить займатися стабільними експортним поставками згідно раніше заключених контрактів і курси валют у цьому бізнесі це вже справа другорядна яка лише зменшує, або збільшує його доходи і не більше того!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:27

  vitaliian написав:Теперь экспортёр может год ждать нормального курса. На лимоне долларов по курсу 28 выйдет на 2 ляма гривен больше, чем по курсу 26. Из воздуха! Низкий "летний" курс больше не будет поддерживаться экспортерами. Отката к 26,5 весной 2019 может и не быть.

Красивая цифра, но забываем за "на лимоне долларов". Согласен с Василем
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:27

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:В этих отношениях я , скорее, придерживаюсь либеральных взглядов.

Боюсь, что с либеральными взглядами мы еще очень долго будем в меньшинстве. Народ хочет видеть руководящую силу даже там, где ее нет. Силен запрос на благодетеля, который во всем виноват.

Нормативы для банков я бы не относил непосредственно к монетарной политике. Это больше похоже на попытку копирования европейских норм без учета местных условий. Одно дело, когда в угоду надежности удваиваются убытки от 1-2% активов, и совсем другое, когда от 50-80. Лекарствами можно легко отравиться.

Добавлено:
Кстати, НБУ сам признал, что делает что-то не то: https://news.finance.ua/ru/news/-/44132 ... -2019-godu

НБУ занимается дезинфляцией - читаем определение и опухаем:Дезинфляция
Мягкая форма дефляции с целью ограничить инфляцию без увеличения уровня безработицы. Среди дезинфляционных мер можно назвать ограничение потребительских расходов путем повышения процентной ставки, установление ограничений о заключении договоров о покупках в рассрочку и введении контроля цен на дефицитные товары.
edvardd
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