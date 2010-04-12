Перес де Куэльяр
Так одно и то же или нет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 січ, 2019 00:24
Re: Валютный рынок в контексте
Боюсь, что с либеральными взглядами мы еще очень долго будем в меньшинстве. Народ хочет видеть руководящую силу даже там, где ее нет. Силен запрос на благодетеля, который во всем виноват.
Нормативы для банков я бы не относил непосредственно к монетарной политике. Это больше похоже на попытку копирования европейских норм без учета местных условий. Одно дело, когда в угоду надежности удваиваются убытки от 1-2% активов, и совсем другое, когда от 50-80. Лекарствами можно легко отравиться.
Добавлено:
Кстати, НБУ сам признал, что делает что-то не то: https://news.finance.ua/ru/news/-/44132 ... -2019-godu
Додано: Суб 05 січ, 2019 03:51
Интересный вообще форум ; ( такое ощущение когбудто пол жизни здесь провёл ) связь какаято что ли ( даже не знаю ).
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 05 січ, 2019 08:21
Жду, когда прекратится муссирование темы выборов на валютной ветке. Специально для этого открыли профильную ветку "Политика и гроши". Там и бодайтесь.
US
Додано: Суб 05 січ, 2019 10:32
Re: Валютный рынок в контексте
Что же, обороты на ЧР понемногу растут, думаю, уже можно начинать анализировать этот год) Пока что главных оленей 2019 года стригут по 28.15, но у загонял есть еще 3 дня для того, чтобы суметь обновить этот рекорд)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 05 січ, 2019 11:09
Ющенко кращий
Додано: Суб 05 січ, 2019 11:48
Теперь экспортёр может год ждать нормального курса. На лимоне долларов по курсу 28 выйдет на 2 ляма гривен больше, чем по курсу 26. Из воздуха! Низкий "летний" курс больше не будет поддерживаться экспортерами. Отката к 26,5 весной 2019 может и не быть.
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:16
Re: Валютный рынок в контексте
Щоб знати що може експортер, з оборотами в мільйони доларів і що він буде робити з оборотними коштами, потрібно ним бути, а все решта це вологі фантазії далекої від цього бізнесу людини. Єдине, що можна точно сказати, це те, що ні один експортер не буде займатися валютними спекуляціями та роками чи півріччями вичікувати вигідних курсів - він мусить займатися стабільними експортним поставками згідно раніше заключених контрактів і курси валют у цьому бізнесі це вже справа другорядна яка лише зменшує, або збільшує його доходи і не більше того!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:27
Красивая цифра, но забываем за "на лимоне долларов". Согласен с Василем
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:27
НБУ занимается дезинфляцией - читаем определение и опухаем:Дезинфляция
Мягкая форма дефляции с целью ограничить инфляцию без увеличения уровня безработицы. Среди дезинфляционных мер можно назвать ограничение потребительских расходов путем повышения процентной ставки, установление ограничений о заключении договоров о покупках в рассрочку и введении контроля цен на дефицитные товары.
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