Открою вам секрет, цель бизнеса именно в зарабатывании денег, а не в поддержании стабильности процессов. Бизнес процессы лишь инструмент, но не первостепенная цель. Процессы доминируют над доходами только у регуляторов рынка.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:27
Re: Валютный рынок в контексте
Открою вам секрет, цель бизнеса именно в зарабатывании денег, а не в поддержании стабильности процессов. Бизнес процессы лишь инструмент, но не первостепенная цель. Процессы доминируют над доходами только у регуляторов рынка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 січ, 2019 12:31, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:28
В минувшем году, правительство и Нацбанк тащили воз инфляции в противоположных направлениях.
Кабмин поднял минималку командным методом = ускорение инфляции.
НБУ повышает ставку = замедление инфляции.
Результат - целевой уровень не достигнут.
Справедливости ради, стоит упомянуть о "прочих факторах", которые не были неизменными.
Только не юля
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:32
Инфляцию разгоняет не столько "косточка с барского стола" в виде повышения минималки, и пенсии (там вообще считанные гривны) - сколько "коммуналка из Европы+"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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