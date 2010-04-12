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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65666768

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 72
1. Від 15 до 20%
26%
19
2. Від 20 до 25%
6%
4
3. Від 25 до 30%
6%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
7%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
38
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:27

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:курси валют у цьому бізнесі це вже справа другорядна яка лише зменшує, або збільшує його доходи і не більше того!


Открою вам секрет, цель бизнеса именно в зарабатывании денег, а не в поддержании стабильности процессов. Бизнес процессы лишь инструмент, но не первостепенная цель. Процессы доминируют над доходами только у регуляторов рынка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 січ, 2019 12:31, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:28

  Сибарит написав:
Добавлено:
Кстати, НБУ сам признал, что делает что-то не то: https://news.finance.ua/ru/news/-/44132 ... -2019-godu

В минувшем году, правительство и Нацбанк тащили воз инфляции в противоположных направлениях.
Кабмин поднял минималку командным методом = ускорение инфляции.
НБУ повышает ставку = замедление инфляции.
Результат - целевой уровень не достигнут.
Справедливости ради, стоит упомянуть о "прочих факторах", которые не были неизменными.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:32

  vovan_prm написав:
  Сибарит написав:
Добавлено:
Кстати, НБУ сам признал, что делает что-то не то: https://news.finance.ua/ru/news/-/44132 ... -2019-godu

В минувшем году, правительство и Нацбанк тащили воз инфляции в противоположных направлениях.
Кабмин поднял минималку командным методом = ускорение инфляции.
НБУ повышает ставку = замедление инфляции.
Результат - целевой уровень не достигнут.
Справедливости ради, стоит упомянуть о "прочих факторах", которые не были неизменными.

Инфляцию разгоняет не столько "косточка с барского стола" в виде повышения минималки, и пенсии (там вообще считанные гривны) - сколько "коммуналка из Европы+"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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