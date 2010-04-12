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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:27
Василь-Рівне написав:
курси валют у цьому бізнесі це вже справа другорядна яка лише зменшує, або збільшує його доходи і не більше того!
Открою вам секрет, цель бизнеса именно в зарабатывании денег, а не в поддержании стабильности процессов. Бизнес процессы лишь инструмент, но не первостепенная цель. Процессы доминируют над доходами только у регуляторов рынка.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 05 січ, 2019 12:31, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:28
В минувшем году, правительство и Нацбанк тащили воз инфляции в противоположных направлениях.
Кабмин поднял минималку командным методом = ускорение инфляции.
НБУ повышает ставку = замедление инфляции.
Результат - целевой уровень не достигнут.
Справедливости ради, стоит упомянуть о "прочих факторах", которые не были неизменными.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:32
vovan_prm написав:
В минувшем году, правительство и Нацбанк тащили воз инфляции в противоположных направлениях.
Кабмин поднял минималку командным методом = ускорение инфляции.
НБУ повышает ставку = замедление инфляции.
Результат - целевой уровень не достигнут.
Справедливости ради, стоит упомянуть о "прочих факторах", которые не были неизменными.
Инфляцию разгоняет не столько "косточка с барского стола" в виде повышения минималки, и пенсии (там вообще считанные гривны) - сколько "коммуналка из Европы+"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:44
Вкладчик1234 написав: vovan_prm написав:
В минувшем году, правительство и Нацбанк тащили воз инфляции в противоположных направлениях.
Кабмин поднял минималку командным методом = ускорение инфляции.
НБУ повышает ставку = замедление инфляции.
Результат - целевой уровень не достигнут.
Справедливости ради, стоит упомянуть о "прочих факторах", которые не были неизменными.
Инфляцию разгоняет не столько "косточка с барского стола" в виде повышения минималки, и пенсии (там вообще считанные гривны) - сколько "коммуналка из Европы+"
Ну почему пенсии считанные гривны, мне добавили более 2000 гривен.
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VASH
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:45
Вкладчик1234
Да. Именно об этом сказано в последнем предложении.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:47
VASH написав: Вкладчик1234 написав: vovan_prm написав:
В минувшем году, правительство и Нацбанк тащили воз инфляции в противоположных направлениях.
Кабмин поднял минималку командным методом = ускорение инфляции.
НБУ повышает ставку = замедление инфляции.
Результат - целевой уровень не достигнут.
Справедливости ради, стоит упомянуть о "прочих факторах", которые не были неизменными.
Инфляцию разгоняет не столько "косточка с барского стола" в виде повышения минималки, и пенсии (там вообще считанные гривны) - сколько "коммуналка из Европы+"
Ну почему пенсии считанные гривны, мне добавили более 2000 гривен.
Таких как Вы - единицы. У основной массы - 1700 и живи как хочешь.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:48
VASH написав:
Ну почему пенсии считанные гривны, мне добавили более 2000 гривен.
в 2018 году?
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:48
vovan_prm написав:
Да. Именно об этом сказано в последнем предложении.
Я ж только за.
Просто дополнил немного
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:51
vitaliian написав:
Открою вам секрет, цель бизнеса именно в зарабатывании денег,
Спочатку відкрийте успішний бізнес з оборотами в мільйони доларів і бажано з зовнішньо економічними видами діяльності, а вже тоді мені і всім тутешнім форумчанам будете відкривати СВОЇ
секрети ведення такої супер успішної справи. ОК?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:52
VASH написав:
Ну почему пенсии считанные гривны, мне добавили более 2000 гривен.
В 55 лет да с такой сладкой пенсией, жизнь налаживается
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