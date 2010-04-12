Додано: Суб 05 січ, 2019 13:14

vitaliian написав: Теперь экспортёр может год ждать нормального курса. На лимоне долларов по курсу 28 выйдет на 2 ляма гривен больше, чем по курсу 26. Из воздуха! Низкий "летний" курс больше не будет поддерживаться экспортерами. Отката к 26,5 весной 2019 может и не быть. Теперь экспортёр может год ждать нормального курса. На лимоне долларов по курсу 28 выйдет на 2 ляма гривен больше, чем по курсу 26. Из воздуха! Низкий "летний" курс больше не будет поддерживаться экспортерами. Отката к 26,5 весной 2019 может и не быть.

Если экспортер так будет делать, его прибыль от этого составит меньше 8%. И это при замораживании средств, которые могли бы принести значительно большую прибыль.Давайте оглянемся чуть-чуть назад. На пике кризиса срок возврата составлял 90 дней, при серьезных темпах девальвации. Когда увеличили до 120, это действительно серьезно качнуло рынок. А вот последующее увеличение до полугода заметного влияния на курс не оказало. Оказалось, что 120 дней большинству экспортеров было достаточно. Поэтому ожидать потрясений от дальнейшего увеличения этого срока не стоит.Ну и не будем забывать, что серьезные экспортеры работают через офшоры. Это позволяет им заводить ровно столько валюты, сколько нужно на текущие расходы. Откладывать закупку сырья, выплаты зарплат и уплату налогов экспортеры не будут.Можно расслабиться и радоваться очередному шагу к свободному рынку.ЗЫ Я бы уже и обязательную продажу отменил. Она уже почти ни на что не влияет.