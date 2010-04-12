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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67686970>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 73
1. Від 15 до 20%
27%
20
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
7%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
38
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:01

  Вкладчик1234 написав:Инфляцию разгоняет не столько "косточка с барского стола" в виде повышения минималки, и пенсии (там вообще считанные гривны) - сколько "коммуналка из Европы+"



Коллега, я категорически с вами не согласен.
Инфляция имеет очень большой набор факторов которые на неё влияют.
Что касается её темпов то нет разгона, наоборот темпы инфляции замедляются. Я не понимаю когда вы говорите о разгоне инфляции то о каком периоде вы говорите ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:01

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:Открою вам секрет, цель бизнеса именно в зарабатывании денег,

Спочатку відкрийте успішний бізнес з оборотами в мільйони доларів і бажано з зовнішньо економічними видами діяльності, а вже тоді мені і всім тутешнім форумчанам будете відкривати СВОЇ секрети ведення такої супер успішної справи. ОК? :wink:

Давайте не будем обсуждение нововведений НБУ превращать в меряние письками. Откуда вы знаете что у меня такого бизнеса не было? Вы всезнающая Ванга? Если есть что сказать по делу - говорите, а бла бла бла в стиле "я здесь умный а вы дурак априори" прошу держать при себе, или если чешется то писать в личку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 січ, 2019 13:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:02

Таких как Вы - единицы. У основной массы - 1700 и живи как хочешь.[/quote]

Так надо же было ее зарабатывать.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:04

  dima_beleb написав:
  VASH написав:Ну почему пенсии считанные гривны, мне добавили более 2000 гривен.

в 2018 году?


С 1.01.19 стало более 14000 гривен.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:09

  jump написав:
  vovan_prm написав:
  дарий написав:И хтоб шо не казав - Лучше Рошена пока нет в Стране.
Факт. :!:

Да так оно.
Попробуйте ответить на простой вопрос:
-Кто из предыдущих Президентов был лучше нынешнего?
Я не утверждаю, что этот хороший.
Вопрос кто был лучше?
Без бла-бла-бла. Без "как мы жили".

Только фамилия.

Есть желающие высказаться одним словом?


Ющенко кращий


Франц Иосиф. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:13

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Откуда вы знаете что у меня такого бизнеса не было? Вы всезнающая Ванга?

Це Ви про торгівлю б\в запчастинами до дзеркальних фотоаппаратів? :wink: Знімаю перед Вами шляпу - в такому бізнесі мільйони доларів, та ще й + експорт такого "хламчику" за кордон :shock: А може який інший маєте - просвітіть, бо писали пише за цей і що він нібито ... того що є як би зрозумілим. Тут деякі форумчани постійно просять успішних бізнесменів поділитися ідеями свого бізнесу, зробите для них добру справу :D
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:14

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Теперь экспортёр может год ждать нормального курса. На лимоне долларов по курсу 28 выйдет на 2 ляма гривен больше, чем по курсу 26. Из воздуха! Низкий "летний" курс больше не будет поддерживаться экспортерами. Отката к 26,5 весной 2019 может и не быть.

Если экспортер так будет делать, его прибыль от этого составит меньше 8%. И это при замораживании средств, которые могли бы принести значительно большую прибыль.
Давайте оглянемся чуть-чуть назад. На пике кризиса срок возврата составлял 90 дней, при серьезных темпах девальвации. Когда увеличили до 120, это действительно серьезно качнуло рынок. А вот последующее увеличение до полугода заметного влияния на курс не оказало. Оказалось, что 120 дней большинству экспортеров было достаточно. Поэтому ожидать потрясений от дальнейшего увеличения этого срока не стоит.
Ну и не будем забывать, что серьезные экспортеры работают через офшоры. Это позволяет им заводить ровно столько валюты, сколько нужно на текущие расходы. Откладывать закупку сырья, выплаты зарплат и уплату налогов экспортеры не будут.
Можно расслабиться и радоваться очередному шагу к свободному рынку.

ЗЫ Я бы уже и обязательную продажу отменил. Она уже почти ни на что не влияет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:38

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:В минувшем году, правительство и Нацбанк тащили воз инфляции в противоположных направлениях.
Кабмин поднял минималку командным методом = ускорение инфляции.
НБУ повышает ставку = замедление инфляции.
Результат - целевой уровень не достигнут.
Справедливости ради, стоит упомянуть о "прочих факторах", которые не были неизменными.

Это нормально. Я даже могу назвать это партнерством. Воз, который тянут в разные стороны, находится в устойчивом состоянии :)
С моей точки зрения, это выглядит так: кабмин совершает действия, направленные на изменение структуры доходов, структуры цен, а НБУ удерживает, чтобы все остальные параметры не поползли следом.
Другое дело - дозирование усилий. На мой взгляд, НБУ палку перегнул и воз сдвинул. Желание войти в однозначную инфляцию при масштабном изменении структуры потребления мне кажется волюнтаризмом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:41

Доброго дня панове, бачу знову дискусія з пустого в порожнє.Он дід з Бійська мільйонером вже став, носки купив і одну лише фразу сказав «Йолочка мнє нравіцо..! А от що приготує нам Регулятор на наступному тижні? ЧР зупинився зараз, та навіть відступає, бо декілька разів :Вовки!Вовки! Вже якось не діє , всі чекають, або зливають долярики. А чи не показати тепер справжніх «Вовків» головному «Пастуху»? Щоб одних і інших дезорієнтувати і халепа б вийшла добра. Вниз НБУ не хоче, а вгору бажано, але як? На мою думку цікавий повинен бути тиждень.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:04

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове, бачу знову дискусія з пустого в порожнє.Он дід з Бійська мільйонером вже став, носки купив і одну лише фразу сказав «Йолочка мнє нравіцо..!

На Росії провели іспит повітряного таксі "мейд ін сколково".Рукожопи,б*** (с). :mrgreen:
Сміємось всі... :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=9GpxLNRKvoI
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