Вкладчик1234 написав:Инфляцию разгоняет не столько "косточка с барского стола" в виде повышения минималки, и пенсии (там вообще считанные гривны) - сколько "коммуналка из Европы+"
Коллега, я категорически с вами не согласен. Инфляция имеет очень большой набор факторов которые на неё влияют. Что касается её темпов то нет разгона, наоборот темпы инфляции замедляются. Я не понимаю когда вы говорите о разгоне инфляции то о каком периоде вы говорите ?
vitaliian написав:Открою вам секрет, цель бизнеса именно в зарабатывании денег,
Спочатку відкрийте успішний бізнес з оборотами в мільйони доларів і бажано з зовнішньо економічними видами діяльності, а вже тоді мені і всім тутешнім форумчанам будете відкривати СВОЇ секрети ведення такої супер успішної справи. ОК?
Давайте не будем обсуждение нововведений НБУ превращать в меряние письками. Откуда вы знаете что у меня такого бизнеса не было? Вы всезнающая Ванга? Если есть что сказать по делу - говорите, а бла бла бла в стиле "я здесь умный а вы дурак априори" прошу держать при себе, или если чешется то писать в личку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 січ, 2019 13:03, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав:Откуда вы знаете что у меня такого бизнеса не было? Вы всезнающая Ванга?
Це Ви про торгівлю б\в запчастинами до дзеркальних фотоаппаратів? Знімаю перед Вами шляпу - в такому бізнесі мільйони доларів, та ще й + експорт такого "хламчику" за кордон А може який інший маєте - просвітіть, бо писали пише за цей і що він нібито ... того що є як би зрозумілим. Тут деякі форумчани постійно просять успішних бізнесменів поділитися ідеями свого бізнесу, зробите для них добру справу
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
vitaliian написав:Теперь экспортёр может год ждать нормального курса. На лимоне долларов по курсу 28 выйдет на 2 ляма гривен больше, чем по курсу 26. Из воздуха! Низкий "летний" курс больше не будет поддерживаться экспортерами. Отката к 26,5 весной 2019 может и не быть.
Если экспортер так будет делать, его прибыль от этого составит меньше 8%. И это при замораживании средств, которые могли бы принести значительно большую прибыль. Давайте оглянемся чуть-чуть назад. На пике кризиса срок возврата составлял 90 дней, при серьезных темпах девальвации. Когда увеличили до 120, это действительно серьезно качнуло рынок. А вот последующее увеличение до полугода заметного влияния на курс не оказало. Оказалось, что 120 дней большинству экспортеров было достаточно. Поэтому ожидать потрясений от дальнейшего увеличения этого срока не стоит. Ну и не будем забывать, что серьезные экспортеры работают через офшоры. Это позволяет им заводить ровно столько валюты, сколько нужно на текущие расходы. Откладывать закупку сырья, выплаты зарплат и уплату налогов экспортеры не будут. Можно расслабиться и радоваться очередному шагу к свободному рынку.
ЗЫ Я бы уже и обязательную продажу отменил. Она уже почти ни на что не влияет.
vovan_prm написав:В минувшем году, правительство и Нацбанк тащили воз инфляции в противоположных направлениях. Кабмин поднял минималку командным методом = ускорение инфляции. НБУ повышает ставку = замедление инфляции. Результат - целевой уровень не достигнут. Справедливости ради, стоит упомянуть о "прочих факторах", которые не были неизменными.
Это нормально. Я даже могу назвать это партнерством. Воз, который тянут в разные стороны, находится в устойчивом состоянии С моей точки зрения, это выглядит так: кабмин совершает действия, направленные на изменение структуры доходов, структуры цен, а НБУ удерживает, чтобы все остальные параметры не поползли следом. Другое дело - дозирование усилий. На мой взгляд, НБУ палку перегнул и воз сдвинул. Желание войти в однозначную инфляцию при масштабном изменении структуры потребления мне кажется волюнтаризмом.
Доброго дня панове, бачу знову дискусія з пустого в порожнє.Он дід з Бійська мільйонером вже став, носки купив і одну лише фразу сказав «Йолочка мнє нравіцо..! А от що приготує нам Регулятор на наступному тижні? ЧР зупинився зараз, та навіть відступає, бо декілька разів :Вовки!Вовки! Вже якось не діє , всі чекають, або зливають долярики. А чи не показати тепер справжніх «Вовків» головному «Пастуху»? Щоб одних і інших дезорієнтувати і халепа б вийшла добра. Вниз НБУ не хоче, а вгору бажано, але як? На мою думку цікавий повинен бути тиждень.