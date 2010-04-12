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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67686970

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 73
1. Від 15 до 20%
27%
20
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
7%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
38
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:09

  VASH написав:Таких как Вы - единицы. У основной массы - 1700 и живи как хочешь.


Так надо же было ее зарабатывать.[/quote]

Я рад за Вас искренне, но еще раз повторюсь - "У основной массы - 1700 и живи как хочешь."
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:17

  user412 написав:Libo на наших глазах сейчас разворачивается схлопывание очередного фондового пузыря. Размеры его колоссальны. Очень вероятно, что через несколько месяцев он затронет и нашу гривну очередной волной девальвации. Пора уже признать, что чутье подвело, а не обещать жир..
Переходите уже от отрицания хотя бы к гневу..


Отставить разговорчики!
Сидящие в окопах не дают советы своему главнокомандующему.
Ваш главнокомандующий видит стратегическую картину и знает будущее.
Попрошу доверять его провидению и гению.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:22

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:В минувшем году, правительство и Нацбанк тащили воз инфляции в противоположных направлениях.
Кабмин поднял минималку командным методом = ускорение инфляции.
НБУ повышает ставку = замедление инфляции.
Результат - целевой уровень не достигнут.
Справедливости ради, стоит упомянуть о "прочих факторах", которые не были неизменными.

Это нормально. Я даже могу назвать это партнерством. Воз, который тянут в разные стороны, находится в устойчивом состоянии :)
С моей точки зрения, это выглядит так: кабмин совершает действия, направленные на изменение структуры доходов, структуры цен, а НБУ удерживает, чтобы все остальные параметры не поползли следом.
Другое дело - дозирование усилий. На мой взгляд, НБУ палку перегнул и воз сдвинул. Желание войти в однозначную инфляцию при масштабном изменении структуры потребления мне кажется волюнтаризмом.

Тут важен баланс интересов. Т.к. замедление инфляции исключительно монетарными методами, неизбежно вредит росту ВВП.
С другой стороны двузначная инфляция разгоняет девальвацию, которая на момент уже заметно отстает.
И здесь мы упираемся в национальную священную корову - КУРС гривни.

Кстати говоря, по другую сторону Атлантики те же проблемы.
С одной стороны фискальные стимулы правительства, с другой сдерживающие от ФРС.
Нашим, в этом сравнении, явно не хватает невозмутимой устойчивости правления Нацбанка перед гневом Президента :D
Только не юля
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:32

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове, бачу знову дискусія з пустого в порожнє.Он дід з Бійська мільйонером вже став, носки купив і одну лише фразу сказав «Йолочка мнє нравіцо..!

На Росії провели іспит повітряного таксі "мейд ін сколково".Рукожопи,б*** (с). :mrgreen:
Сміємось всі... :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=9GpxLNRKvoI


тут интересней

https://www.youtube.com/watch?v=aEwatEFC38g
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:14

:cry:
  VASH написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vovan_prm написав:Инфляцию разгоняет не столько "косточка с барского стола" в виде повышения минималки, и пенсии (там вообще считанные гривны) - сколько "коммуналка из Европы+"


Ну почему пенсии считанные гривны, мне добавили более 2000 гривен.

То мабуть у вас пенсія була до підвещення 30000 грн., або більше :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:17

  VASH написав:
  dima_beleb написав:
  VASH написав:Ну почему пенсии считанные гривны, мне добавили более 2000 гривен.

в 2018 году?


С 1.01.19 стало более 14000 гривен.

Сапог? Да еще и наверное рафинированый!
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