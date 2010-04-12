user412 написав:Libo на наших глазах сейчас разворачивается схлопывание очередного фондового пузыря. Размеры его колоссальны. Очень вероятно, что через несколько месяцев он затронет и нашу гривну очередной волной девальвации. Пора уже признать, что чутье подвело, а не обещать жир.. Переходите уже от отрицания хотя бы к гневу..
Отставить разговорчики! Сидящие в окопах не дают советы своему главнокомандующему. Ваш главнокомандующий видит стратегическую картину и знает будущее. Попрошу доверять его провидению и гению.
vovan_prm написав:В минувшем году, правительство и Нацбанк тащили воз инфляции в противоположных направлениях. Кабмин поднял минималку командным методом = ускорение инфляции. НБУ повышает ставку = замедление инфляции. Результат - целевой уровень не достигнут. Справедливости ради, стоит упомянуть о "прочих факторах", которые не были неизменными.
Это нормально. Я даже могу назвать это партнерством. Воз, который тянут в разные стороны, находится в устойчивом состоянии С моей точки зрения, это выглядит так: кабмин совершает действия, направленные на изменение структуры доходов, структуры цен, а НБУ удерживает, чтобы все остальные параметры не поползли следом. Другое дело - дозирование усилий. На мой взгляд, НБУ палку перегнул и воз сдвинул. Желание войти в однозначную инфляцию при масштабном изменении структуры потребления мне кажется волюнтаризмом.
Тут важен баланс интересов. Т.к. замедление инфляции исключительно монетарными методами, неизбежно вредит росту ВВП. С другой стороны двузначная инфляция разгоняет девальвацию, которая на момент уже заметно отстает. И здесь мы упираемся в национальную священную корову - КУРС гривни.
Кстати говоря, по другую сторону Атлантики те же проблемы. С одной стороны фискальные стимулы правительства, с другой сдерживающие от ФРС. Нашим, в этом сравнении, явно не хватает невозмутимой устойчивости правления Нацбанка перед гневом Президента
Вкладчик1234 написав:Инфляцию разгоняет не столько "косточка с барского стола" в виде повышения минималки, и пенсии (там вообще считанные гривны) - сколько "коммуналка из Европы+"
Коллега, я категорически с вами не согласен. Инфляция имеет очень большой набор факторов которые на неё влияют. Что касается её темпов то нет разгона, наоборот темпы инфляции замедляются. Я не понимаю когда вы говорите о разгоне инфляции то о каком периоде вы говорите ?
Я имел ввиду, что показатель инфляции у нас вверх тянет в основном коммуналка. А на остальное у пипла не остаётся денег
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Летом будут мутки с долговым потолком, который уже почти достигнут (теперь можно рисовать любую доходность, набрались наперед). Трамп уже не раз предупреждал, что инвесторам в трежеря придется поделиться. Может и набузить на 3-м году президентства как его кумир Никсон.