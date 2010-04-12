И так правильно, кто по настоящему служил - оценят.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:06
И так правильно, кто по настоящему служил - оценят.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 16:10
Re: Валютный рынок в контексте
Пенсию 14 000 должны получать матери погибших бойцов и их дети.
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:13
На недельку так ~~~~
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:19
27.90/28.10
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:26
Николаев 27,80/28,05-28,10 (вниз от вчерашнего по 5 коп.)
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:29
27.65/27.95 Мукачево
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:29
Re: Валютный рынок в контексте
Как то аж странно, шо обычный январский загон очень слабо проистекает.
Бумаги, выходит, нету?
Так вал. депчики со стандартным выходом на вторую половину месяца и по 28.20 фиг сольются...
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:34
У ЧР щеплення спрацьовує від минулого разу, хоча МБ є трохи вищим і відрив зараз не 50коп. , а 20-25коп. У разі МБ вгору, ЧР на одному подиху знову відскочить на прийнятну відстань для гри на гойдалці.
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:39
Я в баксе и пропускаю эту гойдолку ( нервы не те уже ); а Вы еще может сможете прикупить или подкупить ( ну если повезёт )
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:43
На рахунок відкупити, так я зовсім не парюсь , відберу по 26.50 , а от злити ще доларів вище 28.10 я був би не проти. На всю «котлету» ніколи не граю.
*Відправлено з Чату
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