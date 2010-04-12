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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6970717273>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 75
1. Від 15 до 20%
29%
22
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
7%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
38
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:06

  Vadim V написав:
  valya написав:
  VASH написав:
С 1.01.19 стало более 14000 гривен.

Сапог? Да еще и наверное рафинированый!

По простому - паразіт на тлі України. :evil:

И так правильно, кто по настоящему служил - оценят.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:10

Re: Валютный рынок в контексте

Пенсию 14 000 должны получать матери погибших бойцов и их дети.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:13

На недельку так ~~~~

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:19

27.90/28.10

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:26

  sani_2012 написав:27.90/28.10

*Відправлено з Чату

Николаев 27,80/28,05-28,10 (вниз от вчерашнего по 5 коп.)
fler
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:29

  fler написав:Николаев 27,80/28,05-28,10 (вниз от вчерашнего по 5 коп.)

27.65/27.95 Мукачево

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:29

Re: Валютный рынок в контексте

Как то аж странно, шо обычный январский загон очень слабо проистекает.
Бумаги, выходит, нету?
Так вал. депчики со стандартным выходом на вторую половину месяца и по 28.20 фиг сольются...
:mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:34

  sani_2012 написав:Немного вниз и во флет.

У ЧР щеплення спрацьовує від минулого разу, хоча МБ є трохи вищим і відрив зараз не 50коп. , а 20-25коп. У разі МБ вгору, ЧР на одному подиху знову відскочить на прийнятну відстань для гри на гойдалці.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:39

Я в баксе и пропускаю эту гойдолку ( нервы не те уже ); а Вы еще может сможете прикупить или подкупить ( ну если повезёт )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:43

  sani_2012 написав:Я в баксе и пропускаю эту гойдолку ( нервы не те уже ); а Вы еще может сможете прикупить или подкупить ( ну если повезёт )

На рахунок відкупити, так я зовсім не парюсь , відберу по 26.50 , а от злити ще доларів вище 28.10 я був би не проти. На всю «котлету» ніколи не граю.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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