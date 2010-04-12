Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:46
Перес де Куэльяр написав:
На рахунок відкупити, так я зовсім не парюсь , відберу по 26.50 , а от злити ще доларів вище 28.10 я був би не проти. На всю «котлету» ніколи не граю.
Я думаю что ещё в январе предоставиться момент на всю котлету .
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sani_2012
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Додано: Суб 05 січ, 2019 16:48
Мало того ещё и февраль зацепим ( если повезёт конечно )
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sani_2012
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Додано: Суб 05 січ, 2019 16:49
sani_2012 написав:
Я думаю что ещё в январе предоставиться момент на всю котлету .
Тут є старожили на гілці, вони б Вам багато чого розказали, хто як чекав до лютого, по 27, лікті гризли, а Перес був правий, коли шнурки треба зав‘язувати.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 05 січ, 2019 16:54
Ну я не вкурсе подробностей . Я тоже не профессионал ( все могут ошибаться и все могут зреть в корень ) ;буду учиться ( нет предела совершенству )век живи - век учись.
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sani_2012
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Додано: Суб 05 січ, 2019 16:54
Разговаривал с потенциальными покупателями...
Выше 28 обьемы пока брать не хотять...
дарий
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Додано: Суб 05 січ, 2019 16:56
дарий написав:
Выше 28 обьемы пока брать не хотять...
«Швидше за все, після вихідних міжбанк буде стартувати в рамках 27,75-27,85 грн./$. І в перший день тижня ринок може бути спокійним, більшу частину нерезидентського попиту задовольнили сьогодні. Тому котирування можуть залишитися біля стартових рівнів. До середи ситуацію почнуть виправляти продавці - буде конвертуватися подвійна виручка (за понеділок), так що долара на торгах стане більше. Дефіциту бути не повинно», - вважає Юрій Гриненко.
http://ua-ekonomist.com/18040-defcitu-dolara-v-ukrayin-nemaye.html
vitaliian
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Додано: Суб 05 січ, 2019 16:59
Перес де Куэльяр написав:
Тут є старожили на гілці, вони б Вам багато чого розказали, хто як чекав до лютого, по 27, лікті гризли, а Перес був правий, коли шнурки треба зав‘язувати.
Я всегда буду рад , если Вы мне поможете в обучении и с максимальной пользой для меня. ( благодарю заранее )
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sani_2012
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:00
sani_2012 написав:
Мало того ещё и февраль зацепим ( если повезёт конечно )
А вот в феврале я бы уже и не торопился...
дарий
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:01
sani_2012 написав:
Я всегда буду рад , если Вы мне поможете в обучении и с максимальной пользой для меня. ( благодарю заранее )
Читайте гілку, тут все підказуюють, а рішення приймає кожен самостійно.
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Перес де Куэльяр
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