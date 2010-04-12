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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70717273>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 75
1. Від 15 до 20%
29%
22
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
7%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
38
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:46

  Перес де Куэльяр написав:На рахунок відкупити, так я зовсім не парюсь , відберу по 26.50 , а от злити ще доларів вище 28.10 я був би не проти. На всю «котлету» ніколи не граю.

Я думаю что ещё в январе предоставиться момент на всю котлету .

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:48

Мало того ещё и февраль зацепим ( если повезёт конечно )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:49

  sani_2012 написав:Я думаю что ещё в январе предоставиться момент на всю котлету .

Тут є старожили на гілці, вони б Вам багато чого розказали, хто як чекав до лютого, по 27, лікті гризли, а Перес був правий, коли шнурки треба зав‘язувати.

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:54

Ну я не вкурсе подробностей . Я тоже не профессионал ( все могут ошибаться и все могут зреть в корень ) ;буду учиться ( нет предела совершенству )век живи - век учись.

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:54

Re: Валютный рынок в контексте

Разговаривал с потенциальными покупателями...
Выше 28 обьемы пока брать не хотять...
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:56

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Выше 28 обьемы пока брать не хотять...


«Швидше за все, після вихідних міжбанк буде стартувати в рамках 27,75-27,85 грн./$. І в перший день тижня ринок може бути спокійним, більшу частину нерезидентського попиту задовольнили сьогодні. Тому котирування можуть залишитися біля стартових рівнів. До середи ситуацію почнуть виправляти продавці - буде конвертуватися подвійна виручка (за понеділок), так що долара на торгах стане більше. Дефіциту бути не повинно», - вважає Юрій Гриненко.


http://ua-ekonomist.com/18040-defcitu-dolara-v-ukrayin-nemaye.html
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:59

  Перес де Куэльяр написав:Тут є старожили на гілці, вони б Вам багато чого розказали, хто як чекав до лютого, по 27, лікті гризли, а Перес був правий, коли шнурки треба зав‘язувати.

Я всегда буду рад , если Вы мне поможете в обучении и с максимальной пользой для меня. ( благодарю заранее )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:00

Re: Валютный рынок в контексте

  sani_2012 написав:Мало того ещё и февраль зацепим ( если повезёт конечно )


А вот в феврале я бы уже и не торопился...
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:01

  sani_2012 написав:Я всегда буду рад , если Вы мне поможете в обучении и с максимальной пользой для меня. ( благодарю заранее )

Читайте гілку, тут все підказуюють, а рішення приймає кожен самостійно.

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:02

  Перес де Куэльяр написав:Читайте гілку, тут все підказуюють, а рішення приймає кожен самостійно.



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sani_2012
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