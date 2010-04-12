|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:02
Re: Валютный рынок в контексте
Кстати, *Відправлено з Чату - это у Вас семейное?
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:05
Минулий березень, був майже «дном» по року на МБ, перед виборами гадаю, що буде така ж ситуація , можна і відкупити, для безпеки.
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:06
Re: Валютный рынок в контексте
То так.
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:11
Re: Валютный рынок в контексте
Побаиваюсь, шо не все тута у нас в Стране на этих выборах будет решаться.
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:11
Людина пише з гаджета, з компа не заходить, можливо не хоче щоб вирахували Модератори.(клон,тощо) , або інша причіна.
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:14
Re: Валютный рынок в контексте
асно.
|