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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71727374>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 76
1. Від 15 до 20%
29%
22
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
7%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
39
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:02

Re: Валютный рынок в контексте

Кстати, *Відправлено з Чату - это у Вас семейное?
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:05

  дарий написав:А вот в феврале я бы уже и не торопился...

Минулий березень, був майже «дном» по року на МБ, перед виборами гадаю, що буде така ж ситуація , можна і відкупити, для безпеки.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:06

Re: Валютный рынок в контексте

То так.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:11

Re: Валютный рынок в контексте

Побаиваюсь, шо не все тута у нас в Стране на этих выборах будет решаться.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:11

  дарий написав:Кстати, *Відправлено з Чату - это у Вас семейное?

Людина пише з гаджета, з компа не заходить, можливо не хоче щоб вирахували Модератори.(клон,тощо) , або інша причіна.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:14

Re: Валютный рынок в контексте

асно.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:53

  sani_2012 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Тут є старожили на гілці, вони б Вам багато чого розказали, хто як чекав до лютого, по 27, лікті гризли, а Перес був правий, коли шнурки треба зав‘язувати.

Я всегда буду рад , если Вы мне поможете в обучении и с максимальной пользой для меня. ( благодарю заранее )

*Відправлено з Чату

Це клони сам з собою балакають, сам себе нахвалюють? Чі то мені показалось? :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:57

  valya написав:Сапог? Да еще и наверное рафинированый!


Как говорил Козьма Прутков, настоящая жизнь у девушки начинается тогда, когда её снимает военный. :oops: Врочем, он может этого и не говорил. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:00

Re: Валютный рынок в контексте

Баксик десь потерялся...

Радио пропал...

Сом токо слегка зашевелился...

И даже Либо всеголиш:

Отставить разговорчики!

Скукотища...
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:11

  Vadim V написав:
  valya написав:
  VASH написав:
С 1.01.19 стало более 14000 гривен.

Сапог? Да еще и наверное рафинированый!

По простому - паразіт на тлі України. :evil:

Шахтер или рабочий по первому списку с зарплатой, выше средней, лет с 20-ти к 55-ти может иметь 14т пенсии
Игорь
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