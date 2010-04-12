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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:02
Кстати, *Відправлено з Чату - это у Вас семейное?
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дарий
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:05
дарий написав:
А вот в феврале я бы уже и не торопился...
Минулий березень, був майже «дном» по року на МБ, перед виборами гадаю, що буде така ж ситуація , можна і відкупити, для безпеки.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:06
То так.
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дарий
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:11
Побаиваюсь, шо не все тута у нас в Стране на этих выборах будет решаться.
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дарий
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:11
дарий написав:
Кстати, *Відправлено з Чату - это у Вас семейное?
Людина пише з гаджета, з компа не заходить, можливо не хоче щоб вирахували Модератори.(клон,тощо) , або інша причіна.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:14
асно.
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дарий
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:57
valya написав:
Сапог? Да еще и наверное рафинированый!
Как говорил Козьма Прутков, настоящая жизнь у девушки начинается тогда, когда её снимает военный.
Врочем, он может этого и не говорил.
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Libo
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Додано: Суб 05 січ, 2019 18:00
Баксик десь потерялся...
Радио пропал...
Сом токо слегка зашевелился...
И даже Либо всеголиш:
Отставить разговорчики!
Скукотища...
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дарий
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Додано: Суб 05 січ, 2019 18:11
Vadim V написав: valya написав: VASH написав:
С 1.01.19 стало более 14000 гривен.
Сапог? Да еще и наверное рафинированый!
По простому - паразіт на тлі України.
Шахтер или рабочий по первому списку с зарплатой, выше средней, лет с 20-ти к 55-ти может иметь 14т пенсии
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Игорь
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