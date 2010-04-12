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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72737475>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 77
1. Від 15 до 20%
30%
23
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
39
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:27

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:ДС предупредил всех по хорошему , что про Президентов на сайте открыта тема .
Она называется
"Жду, когда прекратится муссирование темы выборов на валютной ветке. Специально для этого открыли профильную ветку "Политика и гроши". Там и бодайтесь.
US
Написано красными буквами !
Просит чтобы там обсуждали то , на что мы повлиять не можем.


По большому счету все в этой жизни связано...

Или Вы так не считаете?
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:36

  Libo написав:
  дарий написав:Скукотища...


Новый год. Томос. Рождество. Колядки. БД.
Пипл бухает и шпилится до середины января.
И только с 19-го после проруби - вытрезвление, благопонимание и жажда наживы.
:? :? :?

Забавно.

Согласно ТОМОСА и НОВОГО летоисчисления,Крещение Господне -ЗАВТРА.
Вы же должны прямо завтра в прорубь плыгнуты ,еще до восхода солнца,.....а нам
..... гад твою ......морду ,ДОЛОЖИТЬ ,как там "Томление духа " прошло , рыб проведать .
Вот и посмотрим наш ты или нет.
Не забудьте масонов с Печерских пагорбив пригласить на праздник Богоявления.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:53

Re: Валютный рынок в контексте

Холяву с Чаем на ветке колбасит уже практически одновременно..
Как по мне,то они уже почти родные (несмотря на некоторые внутренние противоречия).
Все одно обоим большое Пасиба, потому что оба - Гуру (без вариантов).
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:58

  дарий написав:Холяву с Чаем на ветке колбасит уже практически одновременно..
Как по мне,то они уже почти родные (несмотря на некоторые внутренние противоречия).
Все одно обоим большое Пасиба, потому что оба - Гуру (без вариантов).




.......разговаривал я с Вами или спрашивал что то ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:00

Re: Валютный рынок в контексте

Нет.
Это я с Вами попытался...
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:38

  дарий написав:Холяву с Чаем на ветке колбасит уже практически одновременно..
Как по мне,то они уже почти родные (несмотря на некоторые внутренние противоречия).

В Пізнайкових записах в дурдомі пишеться,що я його пацієнт. :mrgreen:
А все чому?
Бо я голосував в 2004 році за Ю.,а Пізнайко і пацієнти - за Я.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:39

  дарий написав:Нет.
Это я с Вами попытался...

Якщо Пізнайкові здасться,що Ви розмовляєте з розеткою,чекайте в гості чемних санітарів. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:04

  холява написав:
  Libo написав:
  дарий написав:Скукотища...


Новый год. Томос. Рождество. Колядки. БД.
Пипл бухает и шпилится до середины января.
И только с 19-го после проруби - вытрезвление, благопонимание и жажда наживы.
:? :? :?

Забавно.

Согласно ТОМОСА и НОВОГО летоисчисления,Крещение Господне -ЗАВТРА.
Вы же должны прямо завтра в прорубь плыгнуты ,еще до восхода солнца,.....а нам
..... гад твою ......морду ,ДОЛОЖИТЬ ,как там "Томление духа " прошло , рыб проведать .
Вот и посмотрим наш ты или нет.
Не забудьте масонов с Печерских пагорбив пригласить на праздник Богоявления.

На Томоса не забыли Нарика из самого крупного ОПГ Днепра приласить...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:08

  дарий написав:Радио пропал...


Мне кажется, вы очень несправедливы ко мне - не насчитаете даже 25 оффтоповых сообщений (включая архивы). А у некоторых - это недельный минимум. Но я не в обиде - вы пошутили, я тоже посмеялся :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:14

  edvardd написав:
  холява написав:
  Libo написав:
Новый год. Томос. Рождество. Колядки. БД.
Пипл бухает и шпилится до середины января.
И только с 19-го после проруби - вытрезвление, благопонимание и жажда наживы.
:? :? :?

Забавно.

Согласно ТОМОСА и НОВОГО летоисчисления,Крещение Господне -ЗАВТРА.
Вы же должны прямо завтра в прорубь плыгнуты ,еще до восхода солнца,.....а нам
..... гад твою ......морду ,ДОЛОЖИТЬ ,как там "Томление духа " прошло , рыб проведать .
Вот и посмотрим наш ты или нет.
Не забудьте масонов с Печерских пагорбив пригласить на праздник Богоявления.

На Томоса не забыли Нарика из самого крупного ОПГ Днепра приласить...

Може те как то поподробнее или ссылу?
Vadim V
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