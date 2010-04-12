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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 січ, 2019 18:27
холява написав:
ДС предупредил всех по хорошему , что про Президентов на сайте открыта тема .
Она называется
"Жду, когда прекратится муссирование темы выборов на валютной ветке. Специально для этого открыли профильную ветку "Политика и гроши". Там и бодайтесь.
US
Написано красными буквами !
Просит чтобы там обсуждали то , на что мы повлиять не можем.
По большому счету все в этой жизни связано...
Или Вы так не считаете?
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дарий
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Додано: Суб 05 січ, 2019 18:36
Libo написав: дарий написав:
Скукотища...
Новый год. Томос. Рождество. Колядки. БД.
Пипл бухает и шпилится до середины января.
И только с 19-го после проруби - вытрезвление, благопонимание и жажда наживы.
Забавно.
Согласно ТОМОСА и НОВОГО летоисчисления,Крещение Господне -ЗАВТРА.
Вы же должны прямо завтра в прорубь плыгнуты ,еще до восхода солнца,.....а нам
..... гад твою ......морду ,ДОЛОЖИТЬ ,как там "Томление духа " прошло , рыб проведать .
Вот и посмотрим наш ты или нет.
Не забудьте масонов с Печерских пагорбив пригласить на праздник Богоявления.
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холява
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Додано: Суб 05 січ, 2019 18:53
Холяву с Чаем на ветке колбасит уже практически одновременно..
Как по мне,то они уже почти родные (несмотря на некоторые внутренние противоречия).
Все одно обоим большое Пасиба, потому что оба - Гуру (без вариантов).
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дарий
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Додано: Суб 05 січ, 2019 18:58
дарий написав:
Холяву с Чаем на ветке колбасит уже практически одновременно..
Как по мне,то они уже почти родные (несмотря на некоторые внутренние противоречия).
Все одно обоим большое Пасиба, потому что оба - Гуру (без вариантов).
.......разговаривал я с Вами или спрашивал что то ?
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холява
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Додано: Суб 05 січ, 2019 19:00
Нет.
Это я с Вами попытался...
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дарий
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Додано: Суб 05 січ, 2019 19:38
дарий написав:
Холяву с Чаем на ветке колбасит уже практически одновременно..
Как по мне,то они уже почти родные (несмотря на некоторые внутренние противоречия).
В Пізнайкових записах в дурдомі пишеться,що я його пацієнт.
А все чому?
Бо я голосував в 2004 році за Ю.,а Пізнайко і пацієнти - за Я.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 19:39
дарий написав:
Нет.
Это я с Вами попытался...
Якщо Пізнайкові здасться,що Ви розмовляєте з розеткою,чекайте в гості чемних санітарів.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:04
холява написав: Libo написав: дарий написав:
Скукотища...
Новый год. Томос. Рождество. Колядки. БД.
Пипл бухает и шпилится до середины января.
И только с 19-го после проруби - вытрезвление, благопонимание и жажда наживы.
Забавно.
Согласно ТОМОСА и НОВОГО летоисчисления,Крещение Господне -ЗАВТРА.
Вы же должны прямо завтра в прорубь плыгнуты ,еще до восхода солнца,.....а нам
..... гад твою ......морду ,ДОЛОЖИТЬ ,как там "Томление духа " прошло , рыб проведать .
Вот и посмотрим наш ты или нет.
Не забудьте масонов с Печерских пагорбив пригласить на праздник Богоявления.
На Томоса не забыли Нарика из самого крупного ОПГ Днепра приласить...
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edvardd
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:08
дарий написав:
Радио пропал...
Мне кажется, вы очень несправедливы ко мне - не насчитаете даже 25 оффтоповых сообщений (включая архивы). А у некоторых - это недельный минимум. Но я не в обиде - вы пошутили, я тоже посмеялся
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:14
edvardd написав: холява написав: Libo написав:
Новый год. Томос. Рождество. Колядки. БД.
Пипл бухает и шпилится до середины января.
И только с 19-го после проруби - вытрезвление, благопонимание и жажда наживы.
Забавно.
Согласно ТОМОСА и НОВОГО летоисчисления,Крещение Господне -ЗАВТРА.
Вы же должны прямо завтра в прорубь плыгнуты ,еще до восхода солнца,.....а нам
..... гад твою ......морду ,ДОЛОЖИТЬ ,как там "Томление духа " прошло , рыб проведать .
Вот и посмотрим наш ты или нет.
Не забудьте масонов с Печерских пагорбив пригласить на праздник Богоявления.
На Томоса не забыли Нарика из самого крупного ОПГ Днепра приласить...
Може те как то поподробнее или ссылу?
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Vadim V
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