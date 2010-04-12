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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72737475

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 77
1. Від 15 до 20%
30%
23
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
39
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:16

Re: Валютный рынок в контексте

edvardd написав:На Томоса не забыли Нарика из самого крупного ОПГ Днепра приласить...


Человек наверняка сделал серьезные пожертвования.
Странно, что Филарета не пригласили, четверть века боролся человек. По другим источникам Филарет сам не захотел ехать, прочитав текст томоса.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:28

Re: Валютный рынок в контексте

порох на томосе себе пиар сделал яркий, рейтинг поднимает,ибо только на томас пересичные ведутся аля патриоты, особенно что варфоломей не подкупный насмешило))два клоуна петя и варфоломей)ну и филарет вместе с ними, а опг с днепра это не новость, они всегда там тусят, ничего нового.
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:32

  Vadim V написав:Не забудьте масонов с Печерских пагорбив пригласить на праздник Богоявления.
На Томоса не забыли Нарика из самого крупного ОПГ Днепра приласить...
Може те как то поподробнее или ссылу?

https://strana.ua/news/179793-aleksandr-petrovskij-on-zhe-narik-pribyl-na-podpisanie-tomosa-v-stambul-5-janvarja-2019.html
vitaliian
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