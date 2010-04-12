RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73747576>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 79
1. Від 15 до 20%
29%
23
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
41
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:16

Re: Валютный рынок в контексте

edvardd написав:На Томоса не забыли Нарика из самого крупного ОПГ Днепра приласить...


Человек наверняка сделал серьезные пожертвования.
Странно, что Филарета не пригласили, четверть века боролся человек. По другим источникам Филарет сам не захотел ехать, прочитав текст томоса.
freeze
4
 
Повідомлень: 9073
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2658 раз.
Подякували: 3622 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:28

Re: Валютный рынок в контексте

порох на томосе себе пиар сделал яркий, рейтинг поднимает,ибо только на томас пересичные ведутся аля патриоты, особенно что варфоломей не подкупный насмешило))два клоуна петя и варфоломей)ну и филарет вместе с ними, а опг с днепра это не новость, они всегда там тусят, ничего нового.
ronaldoss
 
Повідомлень: 48
З нами з: 02.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:32

  Vadim V написав:Не забудьте масонов с Печерских пагорбив пригласить на праздник Богоявления.
На Томоса не забыли Нарика из самого крупного ОПГ Днепра приласить...
Може те как то поподробнее или ссылу?

https://strana.ua/news/179793-aleksandr-petrovskij-on-zhe-narik-pribyl-na-podpisanie-tomosa-v-stambul-5-janvarja-2019.html

  freeze написав:Странно, что Филарета не пригласили, четверть века боролся человек. По другим источникам Филарет сам не захотел ехать, прочитав текст томоса.

это знак ПАПу...
ФИЛАРЕТА НЕ ПРИГЛАСИЛИ НА ИНАУГУРАЦИЮ ЯНУКОВИЧА
https://ru.tsn.ua/ukrayina/upts-kp-filareta-ne-priglasili-na-inauguratsiyu-yanukovicha.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 06.04.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:35

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Человек наверняка сделал серьезные пожертвования.
финансировал весь процесс
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 03.12.14
Подякував: 226 раз.
Подякували: 272 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:17

тема однако...

Си Цзиньпин заявил, что готов применить военную силу для присоединения Тайваня.
Президент Тайваня Цай Инвэнь в субботу, 5 января, призвала международное сообщество поддержать остров в защите свободы, демократии и прав человека на фоне угроз со стороны Китая. Она подчеркнула, что население Тайваня готово защищать свою свободу."Если международное сообщество не выступит решительно в поддержку Тайваня - демократии, которой угрожает Китай, то тогда мы хотим спросить, какая страна будет следующей"
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 05 січ, 2019 21:18, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5455
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:17

Re: Валютный рынок в контексте

Кто захочет,без труда может вспомнить Сашу Матроса и его участие в становлении гос.деятелями П.Лазаренко и, особенно ранней Ю.Тимошенко.
Участие днепровских в подобного уровня процессах не ново.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 09.09.14
Подякував: 670 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:20

  freeze написав:
edvardd написав:На Томоса не забыли Нарика из самого крупного ОПГ Днепра приласить...


Человек наверняка сделал серьезные пожертвования.
Странно, что Филарета не пригласили, четверть века боролся человек. По другим источникам Филарет сам не захотел ехать, прочитав текст томоса.



Здравствуйте Уважаемый Фриз !
Ну неужели никто Ющенко не видел ?

Событие очень Знаменательное и Великое !
Относительно Патриарха Филарета могу отметить только , то , что Он ,выполнил церковный устав(который очень строг ) и одел шапку ОБЫКНОВЕННОГО монаха !
Он первым выполнил указание Вселенского Патриарха , тем самым показывая пример.
Унял гордыню и не лезет со своими амбициями.
Этот ПУТЬ- заслуживающий Уважения!
холява
2
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:35

  холява написав:
  freeze написав:Человек наверняка сделал серьезные пожертвования.
Странно, что Филарета не пригласили, четверть века боролся человек. По другим источникам Филарет сам не захотел ехать, прочитав текст томоса.


Здравствуйте Уважаемый Фриз !
Ну неужели никто Ющенко не видел ?


Ющ давав інтерв"ю після вручення Томосу.
Розповідав,що сам процес почався ще при ньому.
tea
 
Повідомлень: 16570
З нами з: 15.11.08
Подякував: 505 раз.
Подякували: 2165 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:42

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Событие очень Знаменательное и Великое !
Относительно Патриарха Филарета могу отметить только , то , что Он ,выполнил церковный устав(который очень строг ) и одел шапку ОБЫКНОВЕННОГО монаха !
Он первым выполнил указание Вселенского Патриарха , тем самым показывая пример.
Унял гордыню и не лезет со своими амбициями.
Этот ПУТЬ- заслуживающий Уважения!


Так и не отпустило...
:(
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 944
З нами з: 21.01.17
Подякував: 458 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:43

Re: Валютный рынок в контексте

УВАЖАЕМЫЙ Форум !
Я сегодня оскорбительно обратился к ДАРИЮ .

ДАРИЙ , я ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ у Вас .

Прошу Прощения
перед всеми , кто это прочитал .
Я был не прав и груб.
холява
2
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 73747576>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1410, 1411, 1412
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14110 1622092
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 січ, 2019 03:37
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6522 1387686
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 14:24
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 257573
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.