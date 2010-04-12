порох на томосе себе пиар сделал яркий, рейтинг поднимает,ибо только на томас пересичные ведутся аля патриоты, особенно что варфоломей не подкупный насмешило))два клоуна петя и варфоломей)ну и филарет вместе с ними, а опг с днепра это не новость, они всегда там тусят, ничего нового.
Си Цзиньпин заявил, что готов применить военную силу для присоединения Тайваня. Президент Тайваня Цай Инвэнь в субботу, 5 января, призвала международное сообщество поддержать остров в защите свободы, демократии и прав человека на фоне угроз со стороны Китая. Она подчеркнула, что население Тайваня готово защищать свою свободу."Если международное сообщество не выступит решительно в поддержку Тайваня - демократии, которой угрожает Китай, то тогда мы хотим спросить, какая страна будет следующей"
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 05 січ, 2019 21:18, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:На Томоса не забыли Нарика из самого крупного ОПГ Днепра приласить...
Человек наверняка сделал серьезные пожертвования. Странно, что Филарета не пригласили, четверть века боролся человек. По другим источникам Филарет сам не захотел ехать, прочитав текст томоса.
Здравствуйте Уважаемый Фриз ! Ну неужели никто Ющенко не видел ?
Событие очень Знаменательное и Великое ! Относительно Патриарха Филарета могу отметить только , то , что Он ,выполнил церковный устав(который очень строг ) и одел шапку ОБЫКНОВЕННОГО монаха ! Он первым выполнил указание Вселенского Патриарха , тем самым показывая пример. Унял гордыню и не лезет со своими амбициями. Этот ПУТЬ- заслуживающий Уважения!
freeze написав:Человек наверняка сделал серьезные пожертвования. Странно, что Филарета не пригласили, четверть века боролся человек. По другим источникам Филарет сам не захотел ехать, прочитав текст томоса.
Здравствуйте Уважаемый Фриз ! Ну неужели никто Ющенко не видел ?
Ющ давав інтерв"ю після вручення Томосу. Розповідав,що сам процес почався ще при ньому.
холява написав:Событие очень Знаменательное и Великое ! Относительно Патриарха Филарета могу отметить только , то , что Он ,выполнил церковный устав(который очень строг ) и одел шапку ОБЫКНОВЕННОГО монаха ! Он первым выполнил указание Вселенского Патриарха , тем самым показывая пример. Унял гордыню и не лезет со своими амбициями. Этот ПУТЬ- заслуживающий Уважения!