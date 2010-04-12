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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73747576

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 79
1. Від 15 до 20%
29%
23
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
41
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:46

Re: Валютный рынок в контексте

Токмо юмором единым...
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:51

холява Ничто человеческое нам не чуждо (с)
А дарий, он адекватен. И не зол.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:52

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Ющ давав інтерв"ю після вручення Томосу.
Розповідав,що сам процес почався ще при ньому.


І кинув камінчик в одну. Подібно зараз він частіше замелькає на екранах з цією місією.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:03

  холява написав:
  freeze написав:
edvardd написав:На Томоса не забыли Нарика из самого крупного ОПГ Днепра приласить...


Человек наверняка сделал серьезные пожертвования.
Странно, что Филарета не пригласили, четверть века боролся человек. По другим источникам Филарет сам не захотел ехать, прочитав текст томоса.



Здравствуйте Уважаемый Фриз !
Ну неужели никто Ющенко не видел ?

Событие очень Знаменательное и Великое !
Относительно Патриарха Филарета могу отметить только , то , что Он ,выполнил церковный устав(который очень строг ) и одел шапку ОБЫКНОВЕННОГО монаха !
Он первым выполнил указание Вселенского Патриарха , тем самым показывая пример.
Унял гордыню и не лезет со своими амбициями.
Этот ПУТЬ- заслуживающий Уважения!


А только меня смущает, что у нас БЫЛ патриархат, возглавляемый Киевским Патриархом (признанный государством и несколькими миллионами прихожан), который СТАЛ автокефалией, возглавляемой Киевским митрополитом?

Я человек светский, поэтому вопросы "аутентичности" и каноничности хиротоний и евхаристий оставлю для воцерковленных, но с т.ч. административного устройства - это, простите, даунгрейд
zРадио
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