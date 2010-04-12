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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 74757677>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 79
1. Від 15 до 20%
29%
23
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
41
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:46

Re: Валютный рынок в контексте

Токмо юмором единым...
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:51

холява Ничто человеческое нам не чуждо (с)
А дарий, он адекватен. И не зол.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:52

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Ющ давав інтерв"ю після вручення Томосу.
Розповідав,що сам процес почався ще при ньому.


І кинув камінчик в одну. Подібно зараз він частіше замелькає на екранах з цією місією.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:03

  холява написав:
  freeze написав:
edvardd написав:На Томоса не забыли Нарика из самого крупного ОПГ Днепра приласить...


Человек наверняка сделал серьезные пожертвования.
Странно, что Филарета не пригласили, четверть века боролся человек. По другим источникам Филарет сам не захотел ехать, прочитав текст томоса.



Здравствуйте Уважаемый Фриз !
Ну неужели никто Ющенко не видел ?

Событие очень Знаменательное и Великое !
Относительно Патриарха Филарета могу отметить только , то , что Он ,выполнил церковный устав(который очень строг ) и одел шапку ОБЫКНОВЕННОГО монаха !
Он первым выполнил указание Вселенского Патриарха , тем самым показывая пример.
Унял гордыню и не лезет со своими амбициями.
Этот ПУТЬ- заслуживающий Уважения!


А только меня смущает, что у нас БЫЛ патриархат, возглавляемый Киевским Патриархом (признанный государством и несколькими миллионами прихожан), который СТАЛ автокефалией, возглавляемой Киевским Митрополитом?

Я человек светский, поэтому вопросы "аутентичности" и каноничности хиротоний и евхаристий оставлю для воцерковленных, но с т.ч. административного устройства - это, простите, даунгрейд
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:18

Re: Валютный рынок в контексте

А по заявкам физлиц опять перекос в сторону продам,когда нет межбанка,то ничего не давит на мозги и незачем запрыгивать в последний вагон???)))

А почему никто не заметил,что котировки по евро ниже форекса,после безвиза была некая эйфория и был спрос на евро,он котировался через гривну на 50-100 пипсов выше форекса,а теперь наоборот ниже,так в чём проблема??
Набрались евро по 1.2 и выше и пришло разочарование,глядя на текущие котировки?
Зря,может дождёмся того момента,когда гривну прибьют гвоздями к евро,а потом и вообще перейдём на форексного капризулю?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:21

Re: Валютный рынок в контексте

по эврикам Рождественские прошли...
Не факт, шо по форексу будем сильно падать.
Купил 3 тыщи по 31.70.
Подождем.

Металл на 1 300 медленно шагает, то и эврик на 1.15 может запросто сходить...
:shock:

Кстати, штамп сотку тоже по 41 взял...

Спокойнее, как то....

Выше сорока последние 5 лет не брал, а тут шось накрыло...
:oops:
Может и прогадал, однако посмотрим. :D
Востаннє редагувалось дарий в Суб 05 січ, 2019 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:34

zРадио

Могу ответить следующее.
Обратились к Матери -церкви,что нужно для получения Томаса?
Ею , в ответ, были предложенны требования и условия получения Томаса.
Как мы, все видели ,это было публично .
Архивариусами Вселенского Патриарха были подняты и предъявлены все исторические ,оригинальные документы .
По результатам, было принято КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ решение, которое озвучил ВСеленский Патриарх .
Я просто уверен, что церковные" юристы" просмотрели все варианты ,которые были возможны .
Попросили МПЦ предъявить представленные им полномочия .
Грамоты были представлены .
По результату прений,переговоров ,обсуждении церковных законов , Украине был представлен Томас.
Произошли известные события по выбору Патриарха.
Где Вы видите несоответствие ?
Патриарху Филарету было предложено одеть монашеское одеяние, т.е. публично признать действия Константинополя .
Патриарх не высказал неудовольствия.
Был удовлетворен новым Патриархом..(хоть я и понимаю , что твориться у него в душе)
Великий Человек.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:40

  somilitark написав:А по заявкам физлиц опять перекос в сторону продам,когда нет межбанка,то ничего не давит на мозги и незачем запрыгивать в последний вагон???)))

А почему никто не заметил,что котировки по евро ниже форекса,после безвиза была некая эйфория и был спрос на евро,он котировался через гривну на 50-100 пипсов выше форекса,а теперь наоборот ниже,так в чём проблема??
Набрались евро по 1.2 и выше и пришло разочарование,глядя на текущие котировки?
Зря,может дождёмся того момента,когда гривну прибьют гвоздями к евро,а потом и вообще перейдём на форексного капризулю?


банки в Украине не хотят рисковать ни с евро ни с кабелем...
кабель можно купить в банках/повах дешевле форекса

при жестком брэкзите высока вероятность что обе валюты "пострадают":
фунт пойдет на 1,18-1,21, а евро 1,08-1,11

это конечно не факт, но никто не торопиться покупать евро дороже 1,135
пока евро не вышел из коридора 1,125-1,145 , если евро удастся в ближайший месяц преодолеть рубеж 1,153/1,155 то банки переоценят свой взгляд на евро

по фунту: Британия самостоятельно справится с проблемами в течении 6-9 месяцев...ожидаю рост фунта ко всем валютам во второй половине года
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:48

Как говорится, собака лает, караван идет.

  холява написав:zРадио

Могу ответить следующее.
Обратились к Матери -церкви,что нужно для получения Томаса?
Ею , в ответ, были предложенны требования и условия получения Томаса.
Как мы, все видели ,это было публично .
Архивариусами Вселенского Патриарха были подняты и предъявлены все исторические ,оригинальные документы .
По результатам, было принято КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ решение, которое озвучил ВСеленский Патриарх .
Я просто уверен, что церковные" юристы" просмотрели все варианты ,которые были возможны .
Попросили МПЦ предъявить представленные им полномочия .
Грамоты были представлены .
По результату прений,переговоров ,обсуждении церковных законов , Украине был представлен Томас.
Произошли известные события по выбору Патриарха.
Где Вы видите несоответствие ?
Патриарху Филарету было предложено одеть монашеское одеяние, т.е. публично признать действия Константинополя .
Патриарх не высказал неудовольствия.
Был удовлетворен новым Патриархом..(хоть я и понимаю , что твориться у него в душе)
Великий Человек.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:49

холява,

спасибо за комментарий!

Вот к этому моменту у меня не то, что претензия (я просто наблюдатель), а скорее отсутствие понимания далекоидущих последствий:

  холява написав:Произошли известные события по выбору Патриарха.


Выбирали не Патриарха, а Митрополита, хотя объединяли церкви, среди которых по форме одна была патриархатом.

В названии новой объединенной церкви фигурирует "автокефалия", что, простите за светскую прямому, минус 1 ступень от патриархата по организационной структуре Всемирного православия. В переводе текста томоса (том, который есть на данный момент) - вообще описание полномочий классического "экзархата", что вообще минус 2 ступени от патриархата...
zРадио
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