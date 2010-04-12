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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 січ, 2019 21:46
Re: Валютный рынок в контексте
Токмо юмором единым...
Додано: Суб 05 січ, 2019 21:51
холява Ничто человеческое нам не чуждо (с)
А дарий, он адекватен. И не зол.
Только не юля
Додано: Суб 05 січ, 2019 21:52
Re: Валютный рынок в контексте
І кинув камінчик в одну. Подібно зараз він частіше замелькає на екранах з цією місією.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:03
А только меня смущает, что у нас БЫЛ патриархат, возглавляемый Киевским Патриархом (признанный государством и несколькими миллионами прихожан), который СТАЛ автокефалией, возглавляемой Киевским Митрополитом?
Я человек светский, поэтому вопросы "аутентичности" и каноничности хиротоний и евхаристий оставлю для воцерковленных, но с т.ч. административного устройства - это, простите, даунгрейд
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:18
Re: Валютный рынок в контексте
А по заявкам физлиц опять перекос в сторону продам,когда нет межбанка,то ничего не давит на мозги и незачем запрыгивать в последний вагон???)))
А почему никто не заметил,что котировки по евро ниже форекса,после безвиза была некая эйфория и был спрос на евро,он котировался через гривну на 50-100 пипсов выше форекса,а теперь наоборот ниже,так в чём проблема??
Набрались евро по 1.2 и выше и пришло разочарование,глядя на текущие котировки?
Зря,может дождёмся того момента,когда гривну прибьют гвоздями к евро,а потом и вообще перейдём на форексного капризулю?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:21
Re: Валютный рынок в контексте
по эврикам Рождественские прошли...
Не факт, шо по форексу будем сильно падать.
Купил 3 тыщи по 31.70.
Подождем.
Металл на 1 300 медленно шагает, то и эврик на 1.15 может запросто сходить...
Кстати, штамп сотку тоже по 41 взял...
Спокойнее, как то....
Выше сорока последние 5 лет не брал, а тут шось накрыло...
Может и прогадал, однако посмотрим.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 05 січ, 2019 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:34
zРадио
Могу ответить следующее.
Обратились к Матери -церкви,что нужно для получения Томаса?
Ею , в ответ, были предложенны требования и условия получения Томаса.
Как мы, все видели ,это было публично .
Архивариусами Вселенского Патриарха были подняты и предъявлены все исторические ,оригинальные документы .
По результатам, было принято КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ решение, которое озвучил ВСеленский Патриарх .
Я просто уверен, что церковные" юристы" просмотрели все варианты ,которые были возможны .
Попросили МПЦ предъявить представленные им полномочия .
Грамоты были представлены .
По результату прений,переговоров ,обсуждении церковных законов , Украине был представлен Томас.
Произошли известные события по выбору Патриарха.
Где Вы видите несоответствие ?
Патриарху Филарету было предложено одеть монашеское одеяние, т.е. публично признать действия Константинополя .
Патриарх не высказал неудовольствия.
Был удовлетворен новым Патриархом..(хоть я и понимаю , что твориться у него в душе)
Великий Человек.
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:40
банки в Украине не хотят рисковать ни с евро ни с кабелем...
кабель можно купить в банках/повах дешевле форекса
при жестком брэкзите высока вероятность что обе валюты "пострадают":
фунт пойдет на 1,18-1,21, а евро 1,08-1,11
это конечно не факт, но никто не торопиться покупать евро дороже 1,135
пока евро не вышел из коридора 1,125-1,145 , если евро удастся в ближайший месяц преодолеть рубеж 1,153/1,155 то банки переоценят свой взгляд на евро
по фунту: Британия самостоятельно справится с проблемами в течении 6-9 месяцев...ожидаю рост фунта ко всем валютам во второй половине года
Василь в игноре форева
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:48
Как говорится, собака лает, караван идет.
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:49
холява,
спасибо за комментарий!
Вот к этому моменту у меня не то, что претензия (я просто наблюдатель), а скорее отсутствие понимания далекоидущих последствий:
Выбирали не Патриарха, а Митрополита, хотя объединяли церкви, среди которых по форме одна была патриархатом.
В названии новой объединенной церкви фигурирует "автокефалия", что, простите за светскую прямому, минус 1 ступень от патриархата по организационной структуре Всемирного православия. В переводе текста томоса (том, который есть на данный момент) - вообще описание полномочий классического "экзархата", что вообще минус 2 ступени от патриархата...
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