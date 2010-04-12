Додано: Суб 05 січ, 2019 22:18

А по заявкам физлиц опять перекос в сторону продам,когда нет межбанка,то ничего не давит на мозги и незачем запрыгивать в последний вагон???)))



А почему никто не заметил,что котировки по евро ниже форекса,после безвиза была некая эйфория и был спрос на евро,он котировался через гривну на 50-100 пипсов выше форекса,а теперь наоборот ниже,так в чём проблема??

Набрались евро по 1.2 и выше и пришло разочарование,глядя на текущие котировки?

Зря,может дождёмся того момента,когда гривну прибьют гвоздями к евро,а потом и вообще перейдём на форексного капризулю?

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.