RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 74757677

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 79
1. Від 15 до 20%
29%
23
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
3%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
41
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:57

  холява написав:zРадио

Могу ответить следующее.
Обратились к Матери -церкви,что нужно для получения Томаса?
Ею , в ответ, были предложенны требования и условия получения Томаса.
Как мы, все видели ,это было публично .
Архивариусами Вселенского Патриарха были подняты и предъявлены все исторические ,оригинальные документы .
По результатам, было принято КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ решение, которое озвучил ВСеленский Патриарх .
Я просто уверен, что церковные" юристы" просмотрели все варианты ,которые были возможны .
Попросили МПЦ предъявить представленные им полномочия .
Грамоты были представлены .
По результату прений,переговоров ,обсуждении церковных законов , Украине был представлен Томас.
Произошли известные события по выбору Патриарха.
Где Вы видите несоответствие ?
Патриарху Филарету было предложено одеть монашеское одеяние, т.е. публично признать действия Константинополя .
Патриарх не высказал неудовольствия.
Был удовлетворен новым Патриархом..(хоть я и понимаю , что твориться у него в душе)
Великий Человек.

Племя лумумбы с помощью президента выбрало себе нового, своего шамана. шаманская служба соседнего племени оказалась засланным казачком.

А в это время в США запускают ракеты с возвращением носителя назад и другие не менее крутые штуки.

А лярд грн Порошенко и ко проносят мимо носа типа новой научной колегии, предназначенной для вывода отечественной науки из той опы,где она сейчас.

Ну зато с томосом и божьей помощью уж она теперь подымется, огого..

Смешно и грустно одновременно.
curiousobro
 
Повідомлень: 1611
З нами з: 21.07.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:03

zРадио

Согласен с Вами по поводу Митрополита .
(это моя ошибка)
Раз было принято решение о получении Томаса,значит понимали на что идут.
Условия были оглашены заранее.
Поводимому главная цель была в отделении от МПЦ .
Какие будут последствия, тоже слабо догадываюсь , НО может на первых порах это поможет избавится от грызни внутри церкви за вкусные и жирные назначения.
Всех,насколько я понял,теперь назначают в Константинополе.
холява
2
 
Повідомлень: 2090
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:05

  Zebra написав:Как говорится, собака лает, караван идет.


А может так - зебра лает, дискуссия идет? :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 893
З нами з: 02.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:12

  холява написав:Какие будут последствия, тоже слабо догадываюсь , НО может на первых порах это поможет избавится от грызни внутри церкви за вкусные и жирные назначения.
Всех,насколько я понял,теперь назначают в Константинополе.


Надеюсь, вы правы, и на начальном этапе становления поместной церкви опыт и авторитет Патриарха Варфоломея поможет избежать ошибок. На зрелом же этапе экзархатный статус будет мешать и допускать уже ненужное внешнее влияние
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 893
З нами з: 02.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:20

  vitaliian написав:
  Vitalych-new написав:Или вы только в валюте откладываете, сразу покупаете

С 1998 года заначки только в валюте (не считая гривневых депозитов). И знаете ни разу не прогадал. По 30 доллар конечно не покупал, но то что купил по 27,50 сейчас могу сдать по 27,88 . Я перед нг долго сидел в отделении банка (не работала программа) и видел как в кассе периодически покупали 20-100$. Зачем им 20$? Только заначка свободных денег, другого обьяснения я не нахожу.

Пояснення може бути елементарним... Хтось вам сьогодні після обіду має повернути борг чи щось інше, наприклад, в розмірі 580 доларів і телефонує, що в нього 600 і запитує чи буде у вас 20 доларів... Ви кажете, що знайдете, ну йдете й купляєте до найближчого відділення... Або люди можуть брати 20 доларів дрібними купюрами на чайові при відрядженні чи відпочинку... Різні бувають ситуації!
Qwerty
 
Повідомлень: 1880
З нами з: 25.02.15
Подякував: 248 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:29

  tea написав:
  дарий написав:
  tea написав:На форумі нарешті Лубни на зв"язку з"явились.Відкопали зі снігу. :mrgreen:
Вас згадує. :wink:

Про Лубны.
Мой товарищ по службе в 86-88 с Лубен был...

Спитайте у товариша - хто з фермерів Лубенського району засіває найбільше кукурузи.
Явки,паролі,прізвища (с).

Ти б менше всякого питав, а то хтось може не дуже і правильно зрозуміти твою цікавість... Ти б йшов би кудись працювати, щоб хоч одяг пристойний собі купити! Я тобі вже пропонував роботу охоронцем біля свиней на свинофермі, там і взнаєш хто і що... Та й толк якийсь з тебе буде. Можеш у лічку скидати свої координати і номер телефону, від мене передзвонять, навіть приїдуть і привезуть на вахту на ту ферму! Враховуючи те, що ти повний жебрак, то зарплата буде достойною, та й обіди там безкоштовні! Будеш сніг відкидати, там його хватає! Ну і строчити прохання до Оксани про приватні зустрічі!
Qwerty
 
Повідомлень: 1880
З нами з: 25.02.15
Подякував: 248 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:35

  tea написав:ДС вже півгодини назад підготував підсумкові зелені букви,крім курсів Крижополя.
Зара звонить хлопцям з надією,що ті вже тверезі. :mrgreen:
А ті зара під крижопольською центральною ялинкою зібрали купу дітлахів і пускають їм феєрверки.Ще ж два мішка феєрверків є.За гучними залпами вони й не чують,що в кармані звонить телефон. :mrgreen:

Цікаво як оцінюються отакі коментарі цієї хворої людини?! Дивно, що люди, які заробляють гроші або мають наміри щось заробити повинні читати коментарі якогось ніщєброда про отаке?!
Qwerty
 
Повідомлень: 1880
З нами з: 25.02.15
Подякував: 248 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:38

  freeze написав:
  Ірина_ написав:
  vovan_prm написав:В голосовалке не совсем корректно сформулирован вопрос.
Раскачка курса на результатах выборов сильно зависит от этих самых результатов.
В качестве примера отмотайте историю котировок евро\доллар на выборы Трампа и Макрона.
На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).

Надіюся наш активний форумчанин, що запропонував опитування не буде ображатися. Трішки підправила)
Поки голосуємо!
Якщо в когось будуть ще ідеї, щодо опитування звертайтеся)

З пов.Ірина


Во-первых, совершенно нелогично, что отсутствует диапазон девальвация от 0 или лучше от 5 до 15 процентов.
Во-вторых, большое количество диапазонов сторонников большой девальвации размывает наглядную количественную оценку этих сторонников. Пункт 30-35 % в принципе уже ни о чём.

Нагляднее сократить количество пунктов:
1/ от 5 до 15 %
2/ от 15 до 30 %
3/ свыше 30 %
4/ в рамках сезонных колебаний

За пункт 30-35 я проголосував! Хоча вже колись писав, що мене влаштували б і більші цифри!
Qwerty
 
Повідомлень: 1880
З нами з: 25.02.15
Подякував: 248 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 74757677
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1410, 1411, 1412
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14110 1622373
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 січ, 2019 03:37
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6522 1387703
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 14:24
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 257615
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Грант (18)
05.01.2019 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.