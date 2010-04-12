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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 74757677 На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів? Валютный рынок в контексте 4.1 5 79 1. Від 15 до 20% 29% 23 2. Від 20 до 25% 5% 4 3. Від 25 до 30% 5% 4 4. Від 30 до 35% 3% 2 5. Більше 35% 6% 5 6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань 52% 41 Всього голосів : 79 Додано: Суб 05 січ, 2019 22:57 холява написав: zРадио



Могу ответить следующее.

Обратились к Матери -церкви,что нужно для получения Томаса?

Ею , в ответ, были предложенны требования и условия получения Томаса.

Как мы, все видели ,это было публично .

Архивариусами Вселенского Патриарха были подняты и предъявлены все исторические ,оригинальные документы .

По результатам, было принято КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ решение, которое озвучил ВСеленский Патриарх .

Я просто уверен, что церковные" юристы" просмотрели все варианты ,которые были возможны .

Попросили МПЦ предъявить представленные им полномочия .

Грамоты были представлены .

По результату прений,переговоров ,обсуждении церковных законов , Украине был представлен Томас.

Произошли известные события по выбору Патриарха.

Где Вы видите несоответствие ?

Патриарху Филарету было предложено одеть монашеское одеяние, т.е. публично признать действия Константинополя .

Патриарх не высказал неудовольствия.

Был удовлетворен новым Патриархом..(хоть я и понимаю , что твориться у него в душе)

Великий Человек. Могу ответить следующее.Обратились к Матери -церкви,что нужно для получения Томаса?Ею , в ответ, были предложенны требования и условия получения Томаса.Как мы, все видели ,это было публично .Архивариусами Вселенского Патриарха были подняты и предъявлены все исторические ,оригинальные документы .По результатам, было принято КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ решение, которое озвучил ВСеленский Патриарх .Я просто уверен, что церковные" юристы" просмотрели все варианты ,которые были возможны .Попросили МПЦ предъявить представленные им полномочия .Грамоты были представлены .По результату прений,переговоров ,обсуждении церковных законов , Украине был представлен Томас.Произошли известные события по выбору Патриарха.Где Вы видите несоответствие ?Патриарху Филарету было предложено одеть монашеское одеяние, т.е. публично признать действия Константинополя .Патриарх не высказал неудовольствия.Был удовлетворен новым Патриархом..(хоть я и понимаю , что твориться у него в душе)Великий Человек.

Племя лумумбы с помощью президента выбрало себе нового, своего шамана. шаманская служба соседнего племени оказалась засланным казачком.



А в это время в США запускают ракеты с возвращением носителя назад и другие не менее крутые штуки.



А лярд грн Порошенко и ко проносят мимо носа типа новой научной колегии, предназначенной для вывода отечественной науки из той опы,где она сейчас.



Ну зато с томосом и божьей помощью уж она теперь подымется, огого..



Смешно и грустно одновременно. Племя лумумбы с помощью президента выбрало себе нового, своего шамана. шаманская служба соседнего племени оказалась засланным казачком.А в это время в США запускают ракеты с возвращением носителя назад и другие не менее крутые штуки.А лярд грн Порошенко и ко проносят мимо носа типа новой научной колегии, предназначенной для вывода отечественной науки из той опы,где она сейчас.Ну зато с томосом и божьей помощью уж она теперь подымется, огого..Смешно и грустно одновременно. curiousobro Повідомлень: 1611 З нами з: 21.07.17 Подякував: 33 раз. Подякували: 203 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 23:03 zРадио



Согласен с Вами по поводу Митрополита .

(это моя ошибка)

Раз было принято решение о получении Томаса,значит понимали на что идут.

Условия были оглашены заранее.

Поводимому главная цель была в отделении от МПЦ .

Какие будут последствия, тоже слабо догадываюсь , НО может на первых порах это поможет избавится от грызни внутри церкви за вкусные и жирные назначения.

Всех,насколько я понял,теперь назначают в Константинополе. холява 2 Повідомлень: 2090 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1676 раз. Подякували: 1469 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 23:05 Zebra написав: Как говорится, собака лает, караван идет.

Как говорится, собака лает, караван идет.



А может так - зебра лает, дискуссия идет? А может так - зебра лает, дискуссия идет? zРадио

Повідомлень: 893 З нами з: 02.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 641 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 23:12 холява написав: Какие будут последствия, тоже слабо догадываюсь , НО может на первых порах это поможет избавится от грызни внутри церкви за вкусные и жирные назначения.

Всех,насколько я понял,теперь назначают в Константинополе. Какие будут последствия, тоже слабо догадываюсь , НО может на первых порах это поможет избавится от грызни внутри церкви за вкусные и жирные назначения.Всех,насколько я понял,теперь назначают в Константинополе.



Надеюсь, вы правы, и на начальном этапе становления поместной церкви опыт и авторитет Патриарха Варфоломея поможет избежать ошибок. На зрелом же этапе экзархатный статус будет мешать и допускать уже ненужное внешнее влияние Надеюсь, вы правы, и на начальном этапе становления поместной церкви опыт и авторитет Патриарха Варфоломея поможет избежать ошибок. На зрелом же этапе экзархатный статус будет мешать и допускать уже ненужное внешнее влияние zРадио

Повідомлень: 893 З нами з: 02.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 641 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 23:20 vitaliian написав: Vitalych-new написав: Или вы только в валюте откладываете, сразу покупаете Или вы только в валюте откладываете, сразу покупаете

С 1998 года заначки только в валюте (не считая гривневых депозитов). И знаете ни разу не прогадал. По 30 доллар конечно не покупал, но то что купил по 27,50 сейчас могу сдать по 27,88 . Я перед нг долго сидел в отделении банка (не работала программа) и видел как в кассе периодически покупали 20-100$. Зачем им 20$? Только заначка свободных денег, другого обьяснения я не нахожу. С 1998 года заначки только в валюте (не считая гривневых депозитов). И знаете ни разу не прогадал. По 30 доллар конечно не покупал, но то что купил по 27,50 сейчас могу сдать по 27,88 . Я перед нг долго сидел в отделении банка (не работала программа) и видел как в кассе периодически покупали 20-100$. Зачем им 20$? Только заначка свободных денег, другого обьяснения я не нахожу.

Пояснення може бути елементарним... Хтось вам сьогодні після обіду має повернути борг чи щось інше, наприклад, в розмірі 580 доларів і телефонує, що в нього 600 і запитує чи буде у вас 20 доларів... Ви кажете, що знайдете, ну йдете й купляєте до найближчого відділення... Або люди можуть брати 20 доларів дрібними купюрами на чайові при відрядженні чи відпочинку... Різні бувають ситуації! Пояснення може бути елементарним... Хтось вам сьогодні після обіду має повернути борг чи щось інше, наприклад, в розмірі 580 доларів і телефонує, що в нього 600 і запитує чи буде у вас 20 доларів... Ви кажете, що знайдете, ну йдете й купляєте до найближчого відділення... Або люди можуть брати 20 доларів дрібними купюрами на чайові при відрядженні чи відпочинку... Різні бувають ситуації! Qwerty Повідомлень: 1880 З нами з: 25.02.15 Подякував: 248 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 23:29 tea написав: дарий написав: tea написав: На форумі нарешті Лубни на зв"язку з"явились.Відкопали зі снігу.

Вас згадує. На форумі нарешті Лубни на зв"язку з"явились.Відкопали зі снігу.Вас згадує.

Про Лубны.

Мой товарищ по службе в 86-88 с Лубен был...

Про Лубны.Мой товарищ по службе в 86-88 с Лубен был...

Спитайте у товариша - хто з фермерів Лубенського району засіває найбільше кукурузи.

Явки,паролі,прізвища (с). Спитайте у товариша - хто з фермерів Лубенського району засіває найбільше кукурузи.Явки,паролі,прізвища (с).

Ти б менше всякого питав, а то хтось може не дуже і правильно зрозуміти твою цікавість... Ти б йшов би кудись працювати, щоб хоч одяг пристойний собі купити! Я тобі вже пропонував роботу охоронцем біля свиней на свинофермі, там і взнаєш хто і що... Та й толк якийсь з тебе буде. Можеш у лічку скидати свої координати і номер телефону, від мене передзвонять, навіть приїдуть і привезуть на вахту на ту ферму! Враховуючи те, що ти повний жебрак, то зарплата буде достойною, та й обіди там безкоштовні! Будеш сніг відкидати, там його хватає! Ну і строчити прохання до Оксани про приватні зустрічі! Ти б менше всякого питав, а то хтось може не дуже і правильно зрозуміти твою цікавість... Ти б йшов би кудись працювати, щоб хоч одяг пристойний собі купити! Я тобі вже пропонував роботу охоронцем біля свиней на свинофермі, там і взнаєш хто і що... Та й толк якийсь з тебе буде. Можеш у лічку скидати свої координати і номер телефону, від мене передзвонять, навіть приїдуть і привезуть на вахту на ту ферму! Враховуючи те, що ти повний жебрак, то зарплата буде достойною, та й обіди там безкоштовні! Будеш сніг відкидати, там його хватає! Ну і строчити прохання до Оксани про приватні зустрічі! Qwerty Повідомлень: 1880 З нами з: 25.02.15 Подякував: 248 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 23:35 tea написав: ДС вже півгодини назад підготував підсумкові зелені букви,крім курсів Крижополя.

Зара звонить хлопцям з надією,що ті вже тверезі.

А ті зара під крижопольською центральною ялинкою зібрали купу дітлахів і пускають їм феєрверки.Ще ж два мішка феєрверків є.За гучними залпами вони й не чують,що в кармані звонить телефон. ДС вже півгодини назад підготував підсумкові зелені букви,крім курсів Крижополя.Зара звонить хлопцям з надією,що ті вже тверезі.А ті зара під крижопольською центральною ялинкою зібрали купу дітлахів і пускають їм феєрверки.Ще ж два мішка феєрверків є.За гучними залпами вони й не чують,що в кармані звонить телефон.

Цікаво як оцінюються отакі коментарі цієї хворої людини?! Дивно, що люди, які заробляють гроші або мають наміри щось заробити повинні читати коментарі якогось ніщєброда про отаке?! Цікаво як оцінюються отакі коментарі цієї хворої людини?! Дивно, що люди, які заробляють гроші або мають наміри щось заробити повинні читати коментарі якогось ніщєброда про отаке?! Qwerty Повідомлень: 1880 З нами з: 25.02.15 Подякував: 248 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 23:38 freeze написав: Ірина_ написав: vovan_prm написав: В голосовалке не совсем корректно сформулирован вопрос.

Раскачка курса на результатах выборов сильно зависит от этих самых результатов.

В качестве примера отмотайте историю котировок евро\доллар на выборы Трампа и Макрона.

На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%). В голосовалке не совсем корректно сформулирован вопрос.Раскачка курса на результатах выборов сильно зависит от этих самых результатов.В качестве примера отмотайте историю котировок евро\доллар на выборы Трампа и Макрона.На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).

Надіюся наш активний форумчанин, що запропонував опитування не буде ображатися. Трішки підправила)

Поки голосуємо!

Якщо в когось будуть ще ідеї, щодо опитування звертайтеся)



З пов.Ірина Надіюся наш активний форумчанин, що запропонував опитування не буде ображатися. Трішки підправила)Поки голосуємо!Якщо в когось будуть ще ідеї, щодо опитування звертайтеся)З пов.Ірина



Во-первых, совершенно нелогично, что отсутствует диапазон девальвация от 0 или лучше от 5 до 15 процентов.

Во-вторых, большое количество диапазонов сторонников большой девальвации размывает наглядную количественную оценку этих сторонников. Пункт 30-35 % в принципе уже ни о чём.



Нагляднее сократить количество пунктов:

1/ от 5 до 15 %

2/ от 15 до 30 %

3/ свыше 30 %

4/ в рамках сезонных колебаний Во-первых, совершенно нелогично, что отсутствует диапазон девальвация от 0 или лучше от 5 до 15 процентов.Во-вторых, большое количество диапазонов сторонников большой девальвации размывает наглядную количественную оценку этих сторонников. Пункт 30-35 % в принципе уже ни о чём.Нагляднее сократить количество пунктов:1/ от 5 до 15 %2/ от 15 до 30 %3/ свыше 30 %4/ в рамках сезонных колебаний

За пункт 30-35 я проголосував! Хоча вже колись писав, що мене влаштували б і більші цифри! За пункт 30-35 я проголосував! Хоча вже колись писав, що мене влаштували б і більші цифри! Qwerty Повідомлень: 1880 З нами з: 25.02.15 Подякував: 248 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 74757677 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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