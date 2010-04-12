Могу ответить следующее. Обратились к Матери -церкви,что нужно для получения Томаса? Ею , в ответ, были предложенны требования и условия получения Томаса. Как мы, все видели ,это было публично . Архивариусами Вселенского Патриарха были подняты и предъявлены все исторические ,оригинальные документы . По результатам, было принято КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ решение, которое озвучил ВСеленский Патриарх . Я просто уверен, что церковные" юристы" просмотрели все варианты ,которые были возможны . Попросили МПЦ предъявить представленные им полномочия . Грамоты были представлены . По результату прений,переговоров ,обсуждении церковных законов , Украине был представлен Томас. Произошли известные события по выбору Патриарха. Где Вы видите несоответствие ? Патриарху Филарету было предложено одеть монашеское одеяние, т.е. публично признать действия Константинополя . Патриарх не высказал неудовольствия. Был удовлетворен новым Патриархом..(хоть я и понимаю , что твориться у него в душе) Великий Человек.
Племя лумумбы с помощью президента выбрало себе нового, своего шамана. шаманская служба соседнего племени оказалась засланным казачком.
А в это время в США запускают ракеты с возвращением носителя назад и другие не менее крутые штуки.
А лярд грн Порошенко и ко проносят мимо носа типа новой научной колегии, предназначенной для вывода отечественной науки из той опы,где она сейчас.
Ну зато с томосом и божьей помощью уж она теперь подымется, огого..
Согласен с Вами по поводу Митрополита . (это моя ошибка) Раз было принято решение о получении Томаса,значит понимали на что идут. Условия были оглашены заранее. Поводимому главная цель была в отделении от МПЦ . Какие будут последствия, тоже слабо догадываюсь , НО может на первых порах это поможет избавится от грызни внутри церкви за вкусные и жирные назначения. Всех,насколько я понял,теперь назначают в Константинополе.
холява написав:Какие будут последствия, тоже слабо догадываюсь , НО может на первых порах это поможет избавится от грызни внутри церкви за вкусные и жирные назначения. Всех,насколько я понял,теперь назначают в Константинополе.
Надеюсь, вы правы, и на начальном этапе становления поместной церкви опыт и авторитет Патриарха Варфоломея поможет избежать ошибок. На зрелом же этапе экзархатный статус будет мешать и допускать уже ненужное внешнее влияние
Vitalych-new написав:Или вы только в валюте откладываете, сразу покупаете
С 1998 года заначки только в валюте (не считая гривневых депозитов). И знаете ни разу не прогадал. По 30 доллар конечно не покупал, но то что купил по 27,50 сейчас могу сдать по 27,88 . Я перед нг долго сидел в отделении банка (не работала программа) и видел как в кассе периодически покупали 20-100$. Зачем им 20$? Только заначка свободных денег, другого обьяснения я не нахожу.
Пояснення може бути елементарним... Хтось вам сьогодні після обіду має повернути борг чи щось інше, наприклад, в розмірі 580 доларів і телефонує, що в нього 600 і запитує чи буде у вас 20 доларів... Ви кажете, що знайдете, ну йдете й купляєте до найближчого відділення... Або люди можуть брати 20 доларів дрібними купюрами на чайові при відрядженні чи відпочинку... Різні бувають ситуації!
tea написав:На форумі нарешті Лубни на зв"язку з"явились.Відкопали зі снігу. Вас згадує.
Про Лубны. Мой товарищ по службе в 86-88 с Лубен был...
Спитайте у товариша - хто з фермерів Лубенського району засіває найбільше кукурузи. Явки,паролі,прізвища (с).
Ти б менше всякого питав, а то хтось може не дуже і правильно зрозуміти твою цікавість... Ти б йшов би кудись працювати, щоб хоч одяг пристойний собі купити! Я тобі вже пропонував роботу охоронцем біля свиней на свинофермі, там і взнаєш хто і що... Та й толк якийсь з тебе буде. Можеш у лічку скидати свої координати і номер телефону, від мене передзвонять, навіть приїдуть і привезуть на вахту на ту ферму! Враховуючи те, що ти повний жебрак, то зарплата буде достойною, та й обіди там безкоштовні! Будеш сніг відкидати, там його хватає! Ну і строчити прохання до Оксани про приватні зустрічі!
tea написав:ДС вже півгодини назад підготував підсумкові зелені букви,крім курсів Крижополя. Зара звонить хлопцям з надією,що ті вже тверезі. А ті зара під крижопольською центральною ялинкою зібрали купу дітлахів і пускають їм феєрверки.Ще ж два мішка феєрверків є.За гучними залпами вони й не чують,що в кармані звонить телефон.
Цікаво як оцінюються отакі коментарі цієї хворої людини?! Дивно, що люди, які заробляють гроші або мають наміри щось заробити повинні читати коментарі якогось ніщєброда про отаке?!
vovan_prm написав:В голосовалке не совсем корректно сформулирован вопрос. Раскачка курса на результатах выборов сильно зависит от этих самых результатов. В качестве примера отмотайте историю котировок евро\доллар на выборы Трампа и Макрона. На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).
Надіюся наш активний форумчанин, що запропонував опитування не буде ображатися. Трішки підправила) Поки голосуємо! Якщо в когось будуть ще ідеї, щодо опитування звертайтеся)
З пов.Ірина
Во-первых, совершенно нелогично, что отсутствует диапазон девальвация от 0 или лучше от 5 до 15 процентов. Во-вторых, большое количество диапазонов сторонников большой девальвации размывает наглядную количественную оценку этих сторонников. Пункт 30-35 % в принципе уже ни о чём.
Нагляднее сократить количество пунктов: 1/ от 5 до 15 % 2/ от 15 до 30 % 3/ свыше 30 % 4/ в рамках сезонных колебаний
За пункт 30-35 я проголосував! Хоча вже колись писав, що мене влаштували б і більші цифри!
Вам смішно,але ж у історії є своє продовження. Зара накнопаю...
Валютчики з Крижополя,ну ті двоє,що куми, кожного року 31 грудня грузять у машину 4 ящика водки,тазік олів"є,каструлю вареної картоплі,мішок дров і три мішки петард і салютів і їдуть святкувати Новий рік до центральної ялинки Крижополя. Ну й святкують в ніч з 31 грудня на 19 січня. От вони цілий день гужбанять,на ніч як дрова лягають ночувати у машину.Зранку все починається знову і так до 19 січня вони навіть не з"являються додому. Ну а вже зранку 19 числа,коли закінчується вся їх провізія, їх жінки приїздять на таксі до центральної ялинки,грузять їх п"яні організми у машину і везуть в ополонку.
Халява дуже переживає за тих, хто не пише позитивних коментарів... Цікаво, а які йому ще треба позитивні, якщо є такі як у хлопця з Охтирки?! Ну і саме головне, що по темі - про валютників з Крижополя! Звертаюсь до Халяви як знавця людських душ - порадьте даному типу знайти собі пару, хоча це нереальна задача!
vitaliian написав:Открою вам секрет, цель бизнеса именно в зарабатывании денег,
Спочатку відкрийте успішний бізнес з оборотами в мільйони доларів і бажано з зовнішньо економічними видами діяльності, а вже тоді мені і всім тутешнім форумчанам будете відкривати СВОЇ секрети ведення такої супер успішної справи. ОК?
Вася, хоч ви й великий і талановитий бізнесмен, але я вас трішки поправлю - з оборотами в мільйони доларів може бути як успішний бізнес, так і дуже не успішний! Ну а в наших реаліях, ви йому краще порадьте отримати козирну посаду на митниці чи в якомусь міністерстві, можна ще стати депутатом, або головою фракції в ВР чи Київраді! Непогано ще отримати хорошу посаду в МВС чи прокуратурі! Отам і при невеликих оборотах успішність гарантована стовідсотково!