|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 січ, 2019 01:07
Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?
Следующая неделя будет сокращенной из-за Рождественских выходных, первый рабочий день – вторник 8 января. Ожидается, что на следующей неделе спрос на валюту активизируется, что приведет к росту котировок как на межбанке, так и на наличном рынке. Возможны резкие движения. Предполагаемый коридор, в котором будет торговаться наличный доллар на следующей неделе, - 27,90-28,40 гривен.
Егор Зелинский
Цей пан зібрав думки експертів і теж чекає рух доляра вгору.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Нед 06 січ, 2019 01:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2216
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 823 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 06 січ, 2019 01:08
Ну посмотрим как будет .*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14110
|1622409
|
|
|6522
|1387718
|
|
|159
|257632
|
|