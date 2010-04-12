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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 75767778

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 81
1. Від 15 до 20%
30%
24
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
42
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:07

Re: Валютный рынок в контексте

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Следующая неделя будет сокращенной из-за Рождественских выходных, первый рабочий день – вторник 8 января. Ожидается, что на следующей неделе спрос на валюту активизируется, что приведет к росту котировок как на межбанке, так и на наличном рынке. Возможны резкие движения. Предполагаемый коридор, в котором будет торговаться наличный доллар на следующей неделе, - 27,90-28,40 гривен.

Егор Зелинский
Цей пан зібрав думки експертів і теж чекає рух доляра вгору.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 06 січ, 2019 01:09, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:08

Ну посмотрим как будет .

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 03:56

С 1.01.19 стало более 14000 гривен.[/quote]
Сапог? Да еще и наверное рафинированый![/quote]
По простому - паразіт на тлі України. :evil:[/quote]
Шахтер или рабочий по первому списку с зарплатой, выше средней, лет с 20-ти к 55-ти может иметь 14т пенсии[/quote]

В мене все по іншому. Лейтенантом став командиром роти, старшим - начальником штабу батальйону (були підлеглі майори), у 30 років - начальником штабу полку. Якщо хтось має уявлення щодо військової служби, зрозуміє. Три вищі освіти, наукові ступені та звання, державні нагороди (за які також платять). Останні 6 років служби - начальник інституту (посадовий оклад набагато вищий ніж у командира дивізії).
У середньому 11-12 годин на службі.
Ну й, як вишенька на торті, інвалід війни 2 групи.
Так і чому я повинен отримувати 1700 гривень?
Так може і САПОГ. А що у житті зробили (досягли ви). А щодо паразитів на тілі України, то раджу вам сходити до військкомату та з'їздити пару років повоювати.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 04:21

  VASH написав:
  dima_beleb написав:
  VASH написав:Ну почему пенсии считанные гривны, мне добавили более 2000 гривен.

в 2018 году?


С 1.01.19 стало более 14000 гривен.

дед, забой-7800 (доб. 2000) стж. 36-37
папа ликвидатор ЧАЭС(2-я) -8600 (доб. 1200) стж. 29-31
дядя,забой(работает еще)-9600 (доб. 4000) стж.37-38

  Игорь написав:Шахтер или рабочий по первому списку с зарплатой, выше средней, лет с 20-ти к 55-ти может иметь 14т пенсии

если доживет .. + "может"...

п.с. в эксиме взял чуть(27.97) единств.кто продал без заказов и прочей хрени..
Война — это способ богатых людей защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть. (Джордж Карлин)
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 05:50

  холява написав:zРадио

Могу ответить следующее.
Обратились к Матери -церкви,что нужно для получения Томаса?
Ею , в ответ, были предложенны требования и условия получения Томаса.


Андерса ? :)
sryvkin
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