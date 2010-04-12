С 1.01.19 стало более 14000 гривен.[/quote]
Сапог? Да еще и наверное рафинированый![/quote]
По простому - паразіт на тлі України.
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Шахтер или рабочий по первому списку с зарплатой, выше средней, лет с 20-ти к 55-ти может иметь 14т пенсии[/quote]
В мене все по іншому. Лейтенантом став командиром роти, старшим - начальником штабу батальйону (були підлеглі майори), у 30 років - начальником штабу полку. Якщо хтось має уявлення щодо військової служби, зрозуміє. Три вищі освіти, наукові ступені та звання, державні нагороди (за які також платять). Останні 6 років служби - начальник інституту (посадовий оклад набагато вищий ніж у командира дивізії).
У середньому 11-12 годин на службі.
Ну й, як вишенька на торті, інвалід війни 2 групи.
Так і чому я повинен отримувати 1700 гривень?
Так може і САПОГ. А що у житті зробили (досягли ви). А щодо паразитів на тілі України, то раджу вам сходити до військкомату та з'їздити пару років повоювати.