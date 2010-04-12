Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?
Следующая неделя будет сокращенной из-за Рождественских выходных, первый рабочий день – вторник 8 января. Ожидается, что на следующей неделе спрос на валюту активизируется, что приведет к росту котировок как на межбанке, так и на наличном рынке. Возможны резкие движения. Предполагаемый коридор, в котором будет торговаться наличный доллар на следующей неделе, - 27,90-28,40 гривен.
Егор Зелинский
Цей пан зібрав думки експертів і теж чекає рух доляра вгору.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 06 січ, 2019 01:09, всього редагувалось 1 раз.
С 1.01.19 стало более 14000 гривен.[/quote] Сапог? Да еще и наверное рафинированый![/quote] По простому - паразіт на тлі України. [/quote] Шахтер или рабочий по первому списку с зарплатой, выше средней, лет с 20-ти к 55-ти может иметь 14т пенсии[/quote]
В мене все по іншому. Лейтенантом став командиром роти, старшим - начальником штабу батальйону (були підлеглі майори), у 30 років - начальником штабу полку. Якщо хтось має уявлення щодо військової служби, зрозуміє. Три вищі освіти, наукові ступені та звання, державні нагороди (за які також платять). Останні 6 років служби - начальник інституту (посадовий оклад набагато вищий ніж у командира дивізії). У середньому 11-12 годин на службі. Ну й, як вишенька на торті, інвалід війни 2 групи. Так і чому я повинен отримувати 1700 гривень? Так може і САПОГ. А що у житті зробили (досягли ви). А щодо паразитів на тілі України, то раджу вам сходити до військкомату та з'їздити пару років повоювати.
холява написав:Обратились к Матери -церкви,что нужно для получения Томаса? Ею , в ответ, были предложенны требования и условия получения Томаса.
Може все ж таки Томосу? Бо Томас звучить щось на рівні квартальних жартів. Щодо пониження статусу з патріархату до митрополії, то треба розуміти, що патріархат був самопроголошений ніким не визнаний, а сьогоднішній статус вливає церкву у світові структури.
Як і УАПЦ, вона вважає себе українською автокефальною церквою, але досі не визнається (не має євхаристійного спілкування) жодною іншою Помісною Православною Церквою, зокрема Всесвітнім Константинопольським чи Московським патріархатами, і не входить до Вселенської Православної Церкви (сукупності Помісних Церков, що перебувають між собою в євхаристійнім спілкуванні). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 1%82%D1%83
Хоча краще ці питання мали би пояснити богослови, але дякувати богу серед них нема валютчиків, по крайній мірі таких, щоб дописували на форумі. П.С. В моєму рідному райцентрі обласного підпорядкування практично ввесь тиждень обмінки світять 27,0- 28,0. Оце благодать валютчикам.