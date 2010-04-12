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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 75767778>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 81
1. Від 15 до 20%
30%
24
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
42
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:08

Ну посмотрим как будет .

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 03:56

С 1.01.19 стало более 14000 гривен.[/quote]
Сапог? Да еще и наверное рафинированый![/quote]
По простому - паразіт на тлі України. :evil:[/quote]
Шахтер или рабочий по первому списку с зарплатой, выше средней, лет с 20-ти к 55-ти может иметь 14т пенсии[/quote]

В мене все по іншому. Лейтенантом став командиром роти, старшим - начальником штабу батальйону (були підлеглі майори), у 30 років - начальником штабу полку. Якщо хтось має уявлення щодо військової служби, зрозуміє. Три вищі освіти, наукові ступені та звання, державні нагороди (за які також платять). Останні 6 років служби - начальник інституту (посадовий оклад набагато вищий ніж у командира дивізії).
У середньому 11-12 годин на службі.
Ну й, як вишенька на торті, інвалід війни 2 групи.
Так і чому я повинен отримувати 1700 гривень?
Так може і САПОГ. А що у житті зробили (досягли ви). А щодо паразитів на тілі України, то раджу вам сходити до військкомату та з'їздити пару років повоювати.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 04:21

  VASH написав:
  dima_beleb написав:
  VASH написав:Ну почему пенсии считанные гривны, мне добавили более 2000 гривен.

в 2018 году?


С 1.01.19 стало более 14000 гривен.

дед, забой-7800 (доб. 2000) стж. 36-37
папа ликвидатор ЧАЭС(2-я) -8600 (доб. 1200) стж. 29-31
дядя,забой(работает еще)-9600 (доб. 4000) стж.37-38

  Игорь написав:Шахтер или рабочий по первому списку с зарплатой, выше средней, лет с 20-ти к 55-ти может иметь 14т пенсии

если доживет .. + "может"...

п.с. в эксиме взял чуть(27.97) единств.кто продал без заказов и прочей хрени..
Война — это способ богатых людей защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть. (Джордж Карлин)
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 05:50

  холява написав:zРадио

Могу ответить следующее.
Обратились к Матери -церкви,что нужно для получения Томаса?
Ею , в ответ, были предложенны требования и условия получения Томаса.


Андерса ? :)
sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 07:20

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Обратились к Матери -церкви,что нужно для получения Томаса?
Ею , в ответ, были предложенны требования и условия получения Томаса.


Може все ж таки Томосу? Бо Томас звучить щось на рівні квартальних жартів.
Щодо пониження статусу з патріархату до митрополії, то треба розуміти, що патріархат був самопроголошений ніким не визнаний, а сьогоднішній статус вливає церкву у світові структури.
Як і УАПЦ, вона вважає себе українською автокефальною церквою, але досі не визнається (не має євхаристійного спілкування) жодною іншою Помісною Православною Церквою, зокрема Всесвітнім Константинопольським чи Московським патріархатами, і не входить до Вселенської Православної Церкви (сукупності Помісних Церков, що перебувають між собою в євхаристійнім спілкуванні). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 1%82%D1%83


Хоча краще ці питання мали би пояснити богослови, але дякувати богу серед них нема валютчиків, по крайній мірі таких, щоб дописували на форумі.
П.С. В моєму рідному райцентрі обласного підпорядкування практично ввесь тиждень обмінки світять 27,0- 28,0. Оце благодать валютчикам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 07:54

A по рублю есть прогнозы ?

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 09:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Ой+ написав:П.С. В моєму рідному райцентрі обласного підпорядкування практично ввесь тиждень обмінки світять 27,0- 28,0. Оце благодать валютчикам.

а деньги в вашем райцентре есть? 28 как-то дёшево, киевские валютчики покупают по такой цене. Почти уверен долларов на продажу в ваших обменках нет, работают "на приём" ловят тех кто здаёт заначку напохмелиться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 09:33

vitaliian Зараз не мав потреби ні здавати, ні купляти, але під Різдво повертаються десятки тис. заробітчан з міста і району, здають валюту не шукаючи кращих курсів, роблячи свято валютчикам з року в рік.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 09:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Ой+ написав:Різдво повертаються десятки тис. заробітчан з міста і району, здають валюту не шукаючи кращих курсів, роблячи свято валютчикам з року в рік.

Справедливо, обменники тоже хотят кушать. Не только заграничным котам масленница. Прямо идеальное общество ваш городок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 09:47

«ПОГОЛІВ’Я» ГЕНЕРАЛІВ: В УКРАЇНІ – 637 ГЕНЕРАЛІВ. У США – 38. У ПОЛЬЩІ – 10
В Україні за перші 15 років Незалежності було присвоєно 637 генеральських звань. Рекордним був 1999 рік, коли тодішній президент Леонід Кучма генеральським званням нагородив аж 76 службовців. За 4 роки проведення АТО звання «генерал» було присвоєно 50 військовим. Наразі в українській армії за різними оцінками служать від 106 до 155 генералів. Тоді як, до прикладу, в армії США – лише 38.

Схожа ситуація з кількістю співробітників СБУ, чисельність яких становить 31 тисячу. При цьому в 2018 році з державного бюджету на Службу безпеки України виділили 7,6 мільярдів гривень.

«Сьогоднішні 30 тисяч працівників спецслужби – анахронізм та рудимент радянського КДБ. Врешті-решт, це більше, ніж спецслужби Великої Британії, Франції та Німеччини разом взяті», – сказав в ефірі одного з телеканалів експерт Юрій Михальчишин.

Для чого Україні стільки співробітників СБУ та силовиків із генеральським званням? Чи покращує це нашу безпеку? Про це «Вголос» розмовляв з полковником запасу, працівником Генштабу ЗСУ Олегом Ждановим, військовим експертом Юрієм Колесниковим та директором аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень Юрієм Сиротюком.

«У нас військові звання – це як подарунок «з панського плеча»

За перші 15 років Незалежності в Україні було присвоєно 637 генеральських звань. Проте, коли почалася війна, виявилось, що наша армія у жалюгідному стані. Як це можна пояснити?
http://www.infopole.pp.ua/%d0%bf%d0%be% ... %b5%d0%bd/
jump
 
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