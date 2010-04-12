Додано: Нед 06 січ, 2019 09:47

В Україні за перші 15 років Незалежності було присвоєно 637 генеральських звань.

За 4 роки проведення АТО звання «генерал» було присвоєно 50 військовим. Наразі в українській армії за різними оцінками служать від 106 до 155 генералів. Тоді як, до прикладу, в армії США – лише 38.

Схожа ситуація з кількістю співробітників СБУ, чисельність яких становить 31 тисячу. При цьому в 2018 році з державного бюджету на Службу безпеки України виділили 7,6 мільярдів гривень.

Сьогоднішні 30 тисяч працівників спецслужби – анахронізм та рудимент радянського КДБ. Врешті-решт, це більше, ніж спецслужби Великої Британії, Франції та Німеччини разом взяті

Для чого Україні стільки співробітників СБУ та силовиків із генеральським званням?

У нас військові звання – це як подарунок «з панського плеча

«ПОГОЛІВ’Я» ГЕНЕРАЛІВ: В УКРАЇНІ – 637 ГЕНЕРАЛІВ. У США – 38. У ПОЛЬЩІ – 10Рекордним був 1999 рік, коли тодішній президент Леонід Кучма генеральським званням нагородив аж 76 службовців.», – сказав в ефірі одного з телеканалів експерт Юрій Михальчишин.Чи покращує це нашу безпеку? Про це «Вголос» розмовляв з полковником запасу, працівником Генштабу ЗСУ Олегом Ждановим, військовим експертом Юрієм Колесниковим та директором аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень Юрієм Сиротюком.За перші 15 років Незалежності в Україні було присвоєно 637 генеральських звань. Проте, коли почалася війна, виявилось, що наша армія у жалюгідному стані. Як це можна пояснити?