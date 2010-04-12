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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 75767778

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 81
1. Від 15 до 20%
30%
24
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
52%
42
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 09:54

jump Наш строй это постсоветский царизм. Смесь совка и царизма. Причём совковая часть (бесплатная медицина, низкая безработица, доступные продукты питания, проезд в общественном транпорте, социальные гарантии малоимущим и пенсионерам) стремится к нулю.

Каждые 5 лет мы выбираем царя, который рулит страной как пожелает. Правительство, суды, нац.банк, силовики, телевидение - полностью в его руках. Единственный орган в котором пока ещё есть политическая конкуренция парламент. Эта же монополия, принцип близости к телу действует и в экономике. Поэтому узкий круг близких к власти богатеет, а большинство беднеет и постепенно становится батраками.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 10:09

  jump написав:«ПОГОЛІВ’Я» ГЕНЕРАЛІВ: В УКРАЇНІ – 637 ГЕНЕРАЛІВ. У США – 38. У ПОЛЬЩІ – 10
В Україні за перші 15 років Незалежності було присвоєно 637 генеральських звань. Рекордним був 1999 рік, коли тодішній президент Леонід Кучма генеральським званням нагородив аж 76 службовців. За 4 роки проведення АТО звання «генерал» було присвоєно 50 військовим. Наразі в українській армії за різними оцінками служать від 106 до 155 генералів. Тоді як, до прикладу, в армії США – лише 38.

В Украине посчитали все присвоенные звания генералам, а по США посчитали только 4-х звёздочных генералов, которые примерно соответствуют званию "генерал армии". Таких действительно 38. Вот картинка ниже по количеству генералов в США
Зображення
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pesikot
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