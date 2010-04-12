jump написав:

В Україні за перші 15 років Незалежності було присвоєно 637 генеральських звань.

За 4 роки проведення АТО звання «генерал» було присвоєно 50 військовим. Наразі в українській армії за різними оцінками служать від 106 до 155 генералів. Тоді як, до прикладу, в армії США – лише 38.

«ПОГОЛІВ’Я» ГЕНЕРАЛІВ: В УКРАЇНІ – 637 ГЕНЕРАЛІВ. У США – 38. У ПОЛЬЩІ – 10Рекордним був 1999 рік, коли тодішній президент Леонід Кучма генеральським званням нагородив аж 76 службовців.