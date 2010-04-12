jump Наш строй это постсоветский царизм. Смесь совка и царизма. Причём совковая часть (бесплатная медицина, низкая безработица, доступные продукты питания, проезд в общественном транпорте, социальные гарантии малоимущим и пенсионерам) стремится к нулю.
Каждые 5 лет мы выбираем царя, который рулит страной как пожелает. Правительство, суды, нац.банк, силовики, телевидение - полностью в его руках. Единственный орган в котором пока ещё есть политическая конкуренция парламент. Эта же монополия, принцип близости к телу действует и в экономике. Поэтому узкий круг близких к власти богатеет, а большинство беднеет и постепенно становится батраками.
jump написав:«ПОГОЛІВ’Я» ГЕНЕРАЛІВ: В УКРАЇНІ – 637 ГЕНЕРАЛІВ. У США – 38. У ПОЛЬЩІ – 10 В Україні за перші 15 років Незалежності було присвоєно 637 генеральських звань. Рекордним був 1999 рік, коли тодішній президент Леонід Кучма генеральським званням нагородив аж 76 службовців. За 4 роки проведення АТО звання «генерал» було присвоєно 50 військовим. Наразі в українській армії за різними оцінками служать від 106 до 155 генералів. Тоді як, до прикладу, в армії США – лише 38.
В Украине посчитали все присвоенные звания генералам, а по США посчитали только 4-х звёздочных генералов, которые примерно соответствуют званию "генерал армии". Таких действительно 38. Вот картинка ниже по количеству генералов в США
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах