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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 75767778>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 82
1. Від 15 до 20%
30%
25
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
42
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 09:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Ой+ написав:П.С. В моєму рідному райцентрі обласного підпорядкування практично ввесь тиждень обмінки світять 27,0- 28,0. Оце благодать валютчикам.

а деньги в вашем райцентре есть? 28 как-то дёшево, киевские валютчики покупают по такой цене. Почти уверен долларов на продажу в ваших обменках нет, работают "на приём" ловят тех кто здаёт заначку напохмелиться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 09:33

vitaliian Зараз не мав потреби ні здавати, ні купляти, але під Різдво повертаються десятки тис. заробітчан з міста і району, здають валюту не шукаючи кращих курсів, роблячи свято валютчикам з року в рік.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 09:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Ой+ написав:Різдво повертаються десятки тис. заробітчан з міста і району, здають валюту не шукаючи кращих курсів, роблячи свято валютчикам з року в рік.

Справедливо, обменники тоже хотят кушать. Не только заграничным котам масленница. Прямо идеальное общество ваш городок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 09:47

«ПОГОЛІВ’Я» ГЕНЕРАЛІВ: В УКРАЇНІ – 637 ГЕНЕРАЛІВ. У США – 38. У ПОЛЬЩІ – 10
В Україні за перші 15 років Незалежності було присвоєно 637 генеральських звань. Рекордним був 1999 рік, коли тодішній президент Леонід Кучма генеральським званням нагородив аж 76 службовців. За 4 роки проведення АТО звання «генерал» було присвоєно 50 військовим. Наразі в українській армії за різними оцінками служать від 106 до 155 генералів. Тоді як, до прикладу, в армії США – лише 38.

Схожа ситуація з кількістю співробітників СБУ, чисельність яких становить 31 тисячу. При цьому в 2018 році з державного бюджету на Службу безпеки України виділили 7,6 мільярдів гривень.

«Сьогоднішні 30 тисяч працівників спецслужби – анахронізм та рудимент радянського КДБ. Врешті-решт, це більше, ніж спецслужби Великої Британії, Франції та Німеччини разом взяті», – сказав в ефірі одного з телеканалів експерт Юрій Михальчишин.

Для чого Україні стільки співробітників СБУ та силовиків із генеральським званням? Чи покращує це нашу безпеку? Про це «Вголос» розмовляв з полковником запасу, працівником Генштабу ЗСУ Олегом Ждановим, військовим експертом Юрієм Колесниковим та директором аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень Юрієм Сиротюком.

«У нас військові звання – це як подарунок «з панського плеча»

За перші 15 років Незалежності в Україні було присвоєно 637 генеральських звань. Проте, коли почалася війна, виявилось, що наша армія у жалюгідному стані. Як це можна пояснити?
http://www.infopole.pp.ua/%d0%bf%d0%be% ... %b5%d0%bd/
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 10:09

  jump написав:«ПОГОЛІВ’Я» ГЕНЕРАЛІВ: В УКРАЇНІ – 637 ГЕНЕРАЛІВ. У США – 38. У ПОЛЬЩІ – 10
В Україні за перші 15 років Незалежності було присвоєно 637 генеральських звань. Рекордним був 1999 рік, коли тодішній президент Леонід Кучма генеральським званням нагородив аж 76 службовців. За 4 роки проведення АТО звання «генерал» було присвоєно 50 військовим. Наразі в українській армії за різними оцінками служать від 106 до 155 генералів. Тоді як, до прикладу, в армії США – лише 38.

В Украине посчитали все присвоенные звания генералам, а по США посчитали только 4-х звёздочных генералов, которые примерно соответствуют званию "генерал армии". Таких действительно 38. Вот картинка ниже по количеству генералов в США
Зображення
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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 10:54

Анализ куса гривны из Мацквы

https://twitter.com/den_kazansky/status ... 7773941761
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 10:58

  UA написав:https://twitter.com/den_kazansky/status/1081312407773941761

Царёв просит прощения и разрешения вернуться, голос мягкий неуверенный. Хватит воевать давай дружить. Даже можно лишего болтнуть за такое дело:

0:32 "растёт цена на жильё" он про коммуналку? или про аренду?

ещё интересные комментарии
Тогда напрашивается логичный вопрос: почему даже Царёв видит изменения в Украине, а наши зрадофилы этого не видят? И я читаю-ничего не изменилось.


Посыпакам невдомёк что если Царёв (читай политик неудачник) начал хвалить реформы Порошенко, то у кого-то из них (или у обоих?) дела совсем плохи. Почему все порохоботы такие тупые?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 січ, 2019 11:07, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:00

  pesikot написав:
  jump написав:«ПОГОЛІВ’Я» ГЕНЕРАЛІВ: В УКРАЇНІ – 637 ГЕНЕРАЛІВ. У США – 38. У ПОЛЬЩІ – 10
В Україні за перші 15 років Незалежності було присвоєно 637 генеральських звань. Рекордним був 1999 рік, коли тодішній президент Леонід Кучма генеральським званням нагородив аж 76 службовців. За 4 роки проведення АТО звання «генерал» було присвоєно 50 військовим. Наразі в українській армії за різними оцінками служать від 106 до 155 генералів. Тоді як, до прикладу, в армії США – лише 38.

В Украине посчитали все присвоенные звания генералам, а по США посчитали только 4-х звёздочных генералов, которые примерно соответствуют званию "генерал армии". Таких действительно 38. Вот картинка ниже по количеству генералов в США

Распространенная манипуляция. Кроме того в заголовке сравнивают "в США на действительной службе" и в Украине "присвоено за годы независимости".
Ну, т.е. теплое и мягкое.

вообще-то, сказанное не делает менее актуальным тезис:
"На одного українця три гетьмани"(с)
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:19

  vitaliian написав:Посыпакам невдомёк что если Царёв (читай политик неудачник) начал хвалить реформы Порошенко, то у кого-то из них (или у обоих?) дела совсем плохи. Почему все порохоботы такие тупые?


Началась большая игра ))
Царев хвалит реформы Порошенко, Путин вводит санкции против Мураева, Добкина и Вилкула.
Ждем когда Гиркин или Ходаковский похвалят решительные реформы Порошенко, тогда сова точно налезет на глобус.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:48

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:Выбирали не Патриарха, а Митрополита, хотя объединяли церкви, среди которых по форме одна была патриархатом.

В названии новой объединенной церкви фигурирует "автокефалия", что, простите за светскую прямому, минус 1 ступень от патриархата по организационной структуре Всемирного православия. В переводе текста томоса (том, который есть на данный момент) - вообще описание полномочий классического "экзархата", что вообще минус 2 ступени от патриархата...

Це стандартна процедура. Від митрополії до патриархату проходить деякий час - від кількох років до кількох десятиліть. Був повернений статус до московського рейдерства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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