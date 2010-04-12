а деньги в вашем райцентре есть? 28 как-то дёшево, киевские валютчики покупают по такой цене. Почти уверен долларов на продажу в ваших обменках нет, работают "на приём" ловят тех кто здаёт заначку напохмелиться.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 січ, 2019 09:09
Re: Валютный рынок в контексте
а деньги в вашем райцентре есть? 28 как-то дёшево, киевские валютчики покупают по такой цене. Почти уверен долларов на продажу в ваших обменках нет, работают "на приём" ловят тех кто здаёт заначку напохмелиться.
Додано: Нед 06 січ, 2019 09:33
vitaliian Зараз не мав потреби ні здавати, ні купляти, але під Різдво повертаються десятки тис. заробітчан з міста і району, здають валюту не шукаючи кращих курсів, роблячи свято валютчикам з року в рік.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 06 січ, 2019 09:46
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 06 січ, 2019 09:47
«ПОГОЛІВ’Я» ГЕНЕРАЛІВ: В УКРАЇНІ – 637 ГЕНЕРАЛІВ. У США – 38. У ПОЛЬЩІ – 10
В Україні за перші 15 років Незалежності було присвоєно 637 генеральських звань. Рекордним був 1999 рік, коли тодішній президент Леонід Кучма генеральським званням нагородив аж 76 службовців. За 4 роки проведення АТО звання «генерал» було присвоєно 50 військовим. Наразі в українській армії за різними оцінками служать від 106 до 155 генералів. Тоді як, до прикладу, в армії США – лише 38.
Схожа ситуація з кількістю співробітників СБУ, чисельність яких становить 31 тисячу. При цьому в 2018 році з державного бюджету на Службу безпеки України виділили 7,6 мільярдів гривень.
«Сьогоднішні 30 тисяч працівників спецслужби – анахронізм та рудимент радянського КДБ. Врешті-решт, це більше, ніж спецслужби Великої Британії, Франції та Німеччини разом взяті», – сказав в ефірі одного з телеканалів експерт Юрій Михальчишин.
Для чого Україні стільки співробітників СБУ та силовиків із генеральським званням? Чи покращує це нашу безпеку? Про це «Вголос» розмовляв з полковником запасу, працівником Генштабу ЗСУ Олегом Ждановим, військовим експертом Юрієм Колесниковим та директором аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень Юрієм Сиротюком.
«У нас військові звання – це як подарунок «з панського плеча»
За перші 15 років Незалежності в Україні було присвоєно 637 генеральських звань. Проте, коли почалася війна, виявилось, що наша армія у жалюгідному стані. Як це можна пояснити?
Додано: Нед 06 січ, 2019 10:09
В Украине посчитали все присвоенные звания генералам, а по США посчитали только 4-х звёздочных генералов, которые примерно соответствуют званию "генерал армии". Таких действительно 38. Вот картинка ниже по количеству генералов в США
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 06 січ, 2019 10:54
Анализ куса гривны из Мацквы
Додано: Нед 06 січ, 2019 10:58
Царёв просит прощения и разрешения вернуться, голос мягкий неуверенный. Хватит воевать давай дружить. Даже можно лишего болтнуть за такое дело:
0:32 "растёт цена на жильё" он про коммуналку? или про аренду?
ещё интересные комментарии
Посыпакам невдомёк что если Царёв (читай политик неудачник) начал хвалить реформы Порошенко, то у кого-то из них (или у обоих?) дела совсем плохи. Почему все порохоботы такие тупые?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 січ, 2019 11:07, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Нед 06 січ, 2019 11:00
Распространенная манипуляция. Кроме того в заголовке сравнивают "в США на действительной службе" и в Украине "присвоено за годы независимости".
Ну, т.е. теплое и мягкое.
вообще-то, сказанное не делает менее актуальным тезис:
"На одного українця три гетьмани"(с)
Только не юля
Додано: Нед 06 січ, 2019 11:19
Началась большая игра ))
Царев хвалит реформы Порошенко, Путин вводит санкции против Мураева, Добкина и Вилкула.
Ждем когда Гиркин или Ходаковский похвалят решительные реформы Порошенко, тогда сова точно налезет на глобус.
Додано: Нед 06 січ, 2019 11:48
Re: Валютный рынок в контексте
Це стандартна процедура. Від митрополії до патриархату проходить деякий час - від кількох років до кількох десятиліть. Був повернений статус до московського рейдерства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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