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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 січ, 2019 11:49
... сьогодні - вихідний? - клони відпочивають? ))))
(... дивно, що навіть, тутешній майже лейтенант, майже Коломбо.... він же Чай))) - якось "в'яленько" на них реагував)
- ну нічого!
- а тим часом, у гостинному, чарівному, неперевершеному місті Лева, мороз на склі малює такі курси валют:
90/95
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 06 січ, 2019 11:58
Ой+ написав:vitaliian
Зараз не мав потреби ні здавати, ні купляти, але під Різдво повертаються десятки тис. заробітчан з міста і району, здають валюту не шукаючи кращих курсів, роблячи свято валютчикам з року в рік.
А банків в райцентрі нема?
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Додано: Нед 06 січ, 2019 12:00
vitaliian написав:
Жители Донецка и Луганска массово (организованно, на автобусах) проголосуют за ПАП на ближайшем КПП. Собственно на них был рассчитан месседж Царёва. Торговали ж с ДНР почему технически нельзя организовать голосование?
Тем более, чтА опыт организации подобных мероприятий у Царева есть
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Нед 06 січ, 2019 12:15
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