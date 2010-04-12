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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 75767778

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4 5 82
1. Від 15 до 20%
30%
25
2. Від 20 до 25%
5%
4
3. Від 25 до 30%
5%
4
4. Від 30 до 35%
2%
2
5. Більше 35%
6%
5
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
51%
42
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:49

Re: Валютный рынок в контексте

... сьогодні - вихідний? - клони відпочивають? ))))
(... дивно, що навіть, тутешній майже лейтенант, майже Коломбо.... він же Чай))) - якось "в'яленько" на них реагував)
- ну нічого!

- а тим часом, у гостинному, чарівному, неперевершеному місті Лева, мороз на склі малює такі курси валют:
90/95
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:58

  Ой+ написав:vitaliian Зараз не мав потреби ні здавати, ні купляти, але під Різдво повертаються десятки тис. заробітчан з міста і району, здають валюту не шукаючи кращих курсів, роблячи свято валютчикам з року в рік.

А банків в райцентрі нема?
Вело
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:00

  vitaliian написав:Жители Донецка и Луганска массово (организованно, на автобусах) проголосуют за ПАП на ближайшем КПП. Собственно на них был рассчитан месседж Царёва. Торговали ж с ДНР почему технически нельзя организовать голосование?


Тем более, чтА опыт организации подобных мероприятий у Царева есть :P
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:15

Re: Валютный рынок в контексте

В рамках выходного оффтопа
Поддержите петиции за сохранение кинотеатра "Киев" (так выщло, что их две) :
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8485&fbclid=IwAR2B4xGIH91VrjVKSlkHSDkeqeJvKCDMTNJ-Rr5rhOm3VbeCv-qp6PdvpZo
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8489&icf=1
Faceless
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